Cruz Roja urge a Estados cumplir deber frente a desapariciones

El CICR exhortó a México a cumplir su obligación legal ante el aumento de desapariciones, cuyo subregistro impide conocer la magnitud real del problema

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) llamó este viernes a México a cumplir con su obligación legal ante la desaparición de personas, que sigue en aumento en esta región, donde el subregistro impide conocer a cabalidad la cifra de casos.

Los Estados deben "asumir su responsabilidad de prevenir y resolver las desapariciones, y de garantizar que las familias tengan una respuesta integral y coordinada a las múltiples necesidades que surgen tras la desaparición de un ser querido, incluidas las económicas, jurídicas y psicosociales, a las que se suma la angustiante incertidumbre de no conocer su paradero".

Así lo expresó la Delegación Regional del CICR para México en un comunicado en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición, que se conmemora cada 30 de agosto.

De acuerdo con el ente internacional de socorro, en México "se desconoce el paradero de miles de personas y el número de casos aumenta debido a, entre otros, situaciones de violencia, migración y desastres, sumándose a desapariciones que ocurrieron en el pasado, incluidos conflictos armados".

"Cada día, no solamente se agregan nuevos nombres en la lista de personas desaparecidas, sino que también miles de familias siguen padeciendo de la ausencia de sus seres queridos y las autoridades tienen la obligación de garantizar su derecho a saber y tomar medidas para prevenir su repetición", señaló Jérémy Renaux, coordinador regional del programa de personas desaparecidas y sus familias del Comité Internacional de la Cruz Roja para México y América Central.

EL SUBREGISTRO SUGIERE QUE LOS DESAPARECIDOS SON MÁS

Según las cifras oficiales citadas por el CICR, más de 130,000 personas se encuentran registradas como desaparecidas en México.

La Cruz Roja indicó que la falta de cifras homologadas en los países centroamericanos y el subregistro de casos en la región indica que "son muchas más las personas desaparecidas, y todas ellas tienen el derecho a ser buscadas, sin importar las circunstancias de su desaparición o el tiempo transcurrido", agregó Renaux.

El organismo humanitario recalcó que la responsabilidad de la búsqueda no debe recaer en las familias, sino que los Estados deben adoptar medidas concretas para cumplir con sus obligaciones en materia de prevención, búsqueda, localización, recuperación, identificación y restitución, incluida la atención digna, así como eliminar las causas estructurales que originan las desapariciones.

Esto implica crear o fortalecer marcos jurídicos nacionales, mejorar las capacidades forenses, asegurar el acceso a información confiable y abrir espacios formales para el diseño participativo de la política pública, entre otros, dijo el CICR.

"Desde su mandato humanitario, el CICR en la región enfoca sus esfuerzos en brindar la asesoría técnica a los Estados para prevenir nuevas desapariciones y crear o fortalecer mecanismos de búsqueda de personas desaparecidas. Al mismo tiempo, acompaña a sus familias, promoviendo la consulta y participación de las mismas en todos los procesos que las conciernen, en particular los procesos de búsqueda", indicó el organismo en su comunicado.