Cruz Roja atendió a 4,500 personas durante el Mundial en México

La organización internacional detalló -en un comunicado- que contó con el apoyo de 583 voluntarios, quienes fueron un soporte para los miles de asistentes

La Cruz Roja Mexicana brindó 4.539 atenciones médicas prehospitalarias durante la celebración de la Copa del Mundo de fútbol en México, marcada por concentraciones masivas de la afición, particularmente durante la victoria de la selección mexicana sobre Ecuador, en la que murieron cuatro personas en la capital del país.

La organización internacional detalló -en un comunicado- que contó con el apoyo de 583 voluntarios, quienes fueron un soporte para los miles de asistentes que presentaron casos de deshidratación, golpes de calor, caídas o lesionados por el “Quiere volar”, un festejo en el que la afición lanzaba por los aires a las personas.

Según el coordinador nacional de Socorros y Desastres de la Cruz Roja Mexicana, José Antonio Venta, este festejo realizado por cientos de seguidores —que incluso fue transmitido por cadenas de televisión nacionales e internacionales— llegó a provocar lesiones, aunque no precisó el número de afectados.

Durante la celebración de los cuatro partidos en el Estadio de Ciudad de México, conocido como Azteca, el punto más alto de concentración fue el Ángel de la Independencia, donde la organización presenció el aumento de asistencia en cada juego.

De acuerdo con las cifras oficiales, el partido inaugural del 11 de junio entre México y Sudáfrica contó con cerca de 120.000 asistentes, mientras que el partido de la selección nacional contra Ecuador registró casi un millón de personas, de las cuales tres fallecieron a causa de asfixia por las aglomeraciones masivas.

El texto compartido por la organización también informó que este martes el personal voluntario recibió un reconocimiento por su participación en los operativos de atención médica en el Mundial.

“Cada servicio brindado durante estos eventos demuestra la preparación, el compromiso y la vocación humanitaria de nuestro voluntariado”, aseguró el presidente de la Cruz Roja Mexicana, Eduardo de Agüero Le Duc, durante la entrega de las distinciones.

Al operativo de la Cruz Roja nacional se sumaron elementos del Gobierno de la Ciudad de México y de nivel federal en el megaoperativo llamado Plan Kukulkán, en el que participaron más de 56.000 agentes de seguridad.