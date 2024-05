 Critica AMLO a Anabel Hernández por vincularlo con el narco

Creo que la vi una vez, fue a la oficina nuestra de campaña, no sé si el 2006 o el 2012, una de esas campañas y no sé, a lo mejor nos los aclaran y me gustaría que escribieran sobre ella, sobre la impresión que tienen de ella, no sé si fue con Federico Arreola, o el que fue el director del Reforma, pero al inicio, Ramon Alberto Garza, uno de ellos fue, pero no he tenido nada que ver con ella.

Lo que si les puedo decir, con todo respeto es que es una vil calumniadora, no tiene ninguna prueba de nada, de nada, y se atreve hasta compararme con García Luna, afirmó.