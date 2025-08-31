Critica 'Alito' al Gobierno Federal ante visita de Marco Rubio

'Alito' Moreno, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, expresó su preocupación por la imagen que México proyecta a nivel internacional

El dirigente del PRI se pronunció sobre la recepción al secretario de Estado estadounidense y la relación con Nicolás Maduro.

Alejandro 'Alito' Moreno Cárdenas, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), lanzó fuertes críticas al Gobierno Federal y a la dirigencia de Morena durante un mensaje relacionado con la reciente visita a México del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Moreno se refirió al trato que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador había dado a Rubio, particularmente en el contexto de la relación con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y la presencia del controvertido Manuel Bartlett en el escenario político mexicano.

En declaraciones a los medios, el líder priista expresó su preocupación por la imagen que México proyecta a nivel internacional.

"El secretario Rubio es un profesional, preparado, conoce la política exterior, es un experto en los temas legislativos y quiere trabajar en los temas de seguridad y de entendimiento con el Gobierno de México. ¿Y lo reciben así? Lo recibe este personaje con fotos con el tirano Nicolás Maduro. ¿Ese es el mensaje al gobierno de Estados Unidos?", comentó Moreno, aludiendo a la polémica cercanía del gobierno mexicano con el mandatario venezolano.

En sus declaraciones, Moreno también cuestionó la presencia de Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), al hacer referencia a su presunta vinculación con el asesinato del agente de la DEA Enrique 'Kiki' Camarena Salazar en 1985. “¿Así van a recibirlo? Yo creo que eso no ayuda ni a su presidenta ni a su gobierno. Hay que tener claridad, ese es Manuel Bartlett,” agregó.

Este intercambio de declaraciones se produce en medio de un enfrentamiento previo entre Alejandro Moreno y el senador de Morena Gerardo Fernández Noroña.

El líder priista aprovechó la ocasión para cuestionar a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien salió en defensa de Noroña. En este sentido, Moreno pidió que la próxima Mesa Directiva del Senado, que se elegirá en breve, sea imparcial y no se convierta en un brazo político del oficialismo.

“La Mesa Directiva del Senado no debe ser un instrumento del poder político del momento. Debe ser un espacio de diálogo, imparcialidad y apertura,” subrayó Moreno, haciendo hincapié en la importancia de que el órgano legislativo actúe con independencia de los intereses del Gobierno Federal.

Por último, el dirigente priista reiteró su llamado a que el gobierno de la Cuarta Transformación actuara con responsabilidad en la relación con Estados Unidos, subrayando que el contexto internacional requiere un enfoque profesional, especialmente en los temas de seguridad y colaboración bilateral.