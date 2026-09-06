Crimen contra Jonathan Meléndez fue por robo de bitcoin: Fiscalía

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) reveló que el móvil detrás del homicidio de Jonathan Meléndez, tecladista de la agrupación Camilo Séptimo, y de su familia, fue el robo de una "cartera fría", que presuntamente contenía millones de dólares en Bitcoins al interior de su casa.
Por estos hechos, las autoridades lograron la captura e ingreso al Penal de Barrientos de Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, quienes enfrentan cargos por homicidio calificado, interrupción del embarazo y crueldad animal.
La institución precisó que los sospechosos permanecieron en el Fraccionamiento Residencial Grand Viure entre las 17:23 y las 19:43 horas del pasado 1 de septiembre, lapso en el que agredieron al músico, a su esposa embarazada, a su hija de tres años y a una trabajadora del hogar.
Así se dio el crimen
Según las declaraciones recabadas por la representación social, Diego Sebastián “N” prometió un pago de $2 millones de pesos a su chofer, Gerardo “N”, a cambio de conseguir insumos como cinchos, guantes y cinta industrial para maniatar a las víctimas.
Los peritajes confirmaron además que el ejecutor utilizó un arma de fuego equipada con silenciador. Tras cometer el ataque, desensambló el arma y la arrojó a una barranca con el fin de evitar ser detectado por los vecinos de la zona.
Escape y situación jurídica de los detenidos
Durante la huida del complejo residencial a bordo de un vehículo con placas sobrepuestas, los agresores amagaron con armas de fuego al personal de seguridad privada para obligarlos a levantar las plumas de acceso, al tiempo que amenazaron a un testigo presencial.
La autoridad judicial programó para este sábado 5 de septiembre la audiencia inicial de formulación de imputación contra ambos implicados, instancia en la que se definirá su situación jurídica.