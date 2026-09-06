Crimen contra Jonathan Meléndez fue por robo de bitcoin: Fiscalía

La Fiscalía del Estado de México reveló que el móvil detrás del homicidio de Jonathan Meléndez y de su familia fue el robo de millones de dólares en bitcoins

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) reveló que el móvil detrás del homicidio de Jonathan Meléndez, tecladista de la agrupación Camilo Séptimo, y de su familia, fue el robo de una "cartera fría", que presuntamente contenía millones de dólares en Bitcoins al interior de su casa.

Por estos hechos, las autoridades lograron la captura e ingreso al Penal de Barrientos de Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, quienes enfrentan cargos por homicidio calificado, interrupción del embarazo y crueldad animal.

La institución precisó que los sospechosos permanecieron en el Fraccionamiento Residencial Grand Viure entre las 17:23 y las 19:43 horas del pasado 1 de septiembre, lapso en el que agredieron al músico, a su esposa embarazada, a su hija de tres años y a una trabajadora del hogar.

Así se dio el crimen

Según las declaraciones recabadas por la representación social, Diego Sebastián “N” prometió un pago de $2 millones de pesos a su chofer, Gerardo “N”, a cambio de conseguir insumos como cinchos, guantes y cinta industrial para maniatar a las víctimas.

Los peritajes confirmaron además que el ejecutor utilizó un arma de fuego equipada con silenciador. Tras cometer el ataque, desensambló el arma y la arrojó a una barranca con el fin de evitar ser detectado por los vecinos de la zona.

Escape y situación jurídica de los detenidos

Durante la huida del complejo residencial a bordo de un vehículo con placas sobrepuestas, los agresores amagaron con armas de fuego al personal de seguridad privada para obligarlos a levantar las plumas de acceso, al tiempo que amenazaron a un testigo presencial.

La autoridad judicial programó para este sábado 5 de septiembre la audiencia inicial de formulación de imputación contra ambos implicados, instancia en la que se definirá su situación jurídica.