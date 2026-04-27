Credencial hallada en fosa ayudaría a identificar a desaparecida

Durante la intervención en el predio, se localizaron restos humanos junto con diversos objetos, entre ellos una credencial del Tecnológico Nacional de México.

Un hallazgo en El Salto, Jalisco derivó en el descubrimiento de una fosa clandestina con al menos cinco cuerpos, donde una credencial encontrada podría ayudar a identificar a una mujer reportada como desaparecida desde 2023.

El sitio fue localizado por integrantes de un colectivo de búsqueda, quienes durante sus labores detectaron indicios en el terreno que llevaron al hallazgo de restos humanos, así como objetos personales.

¿Qué se encontró en la fosa clandestina?

Durante la intervención en el predio, se localizaron restos humanos junto con diversos objetos, entre ellos una credencial del Tecnológico Nacional de México a nombre de Karla Janet González Martínez.

De acuerdo con los primeros reportes, la identificación correspondería a una mujer que fue reportada como desaparecida en noviembre de 2023, lo que abre una línea de investigación para confirmar si los restos hallados coinciden con su identidad.

¿Quién es la persona que podría ser identificada?

La credencial encontrada pertenece a una joven vista por última vez el 27 de noviembre de 2023 en la localidad de San Agustín, en Tlajomulco de Zúñiga, según fichas de búsqueda difundidas previamente.

Las autoridades deberán realizar pruebas periciales para confirmar si los restos localizados corresponden a la persona mencionada, proceso que puede tomar tiempo debido a los análisis forenses necesarios.

Denuncian madres buscadoras falta de apoyo en el hallazgo

El descubrimiento fue realizado por un colectivo de familiares de personas desaparecidas, quienes llevan a cabo búsquedas en campo ante la falta de localización de sus seres queridos.

“Las madres buscadoras de Jalisco localizan un panteón clandestino en El Salto, Jalisco, solas, sin el apoyo de ninguna autoridad, arriesgando su vida, su integridad, por amor a quien hoy falta en casa. (..) Hacemos el llamado a las autoridades que no están cumpliendo con los protocolos de la búsqueda inmediata”.

El posicionamiento fue difundido por la madre buscadora Ceci Flores, quien señaló la ausencia de autoridades durante las labores y cuestionó el cumplimiento de los protocolos en este tipo de casos.