Crece turismo de cruceros durante primer semestre de 2026

Entre enero y junio se contabilizaron 1,839 arribos a puertos mexicanos, un 12.2 % más interanual, según datos de la Secretaría de Marina

México recibió 6.5 millones de pasajeros de cruceros durante el primer semestre de 2026, un aumento del 17.1 % frente al mismo periodo del año anterior, informó este martes la Secretaría de Turismo.

Entre enero y junio se contabilizaron 1,839 arribos a puertos mexicanos, un 12.2 % más interanual, según datos de la Secretaría de Marina citados por la dependencia.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, sostuvo que el resultado refleja la confianza de las navieras internacionales en el país y afirmó que cada embarcación genera oportunidades para las familias vinculadas con la actividad turística y favorece las economías locales.

El promedio de pasajeros por crucero también aumentó, al pasar de 3,406 en 2025 a 3,554 en 2026, un incremento del 4.3 %, indicador que la secretaría relacionó con una mayor ocupación y capacidad media de los barcos que recalan en México.

La región del Pacífico mostró el mayor dinamismo, con 2,257,884 pasajeros y 680 arribos, cifras que representaron crecimientos del 36.4 % y del 19.9 %, respectivamente.

Puerto Chiapas encabezó los aumentos de esa zona, con una subida del 90.2 % en pasajeros y del 71.4 % en llegadas de cruceros.

Mazatlán registró avances del 69.2 % en viajeros y del 36.4 % en arribos, mientras Cabo San Lucas reportó alzas del 64.5 % y del 53 %, en cada rubro.

En la región Golfo-Caribe se contabilizaron 4.3 millones de pasajeros y 1,159 arribos durante el semestre, equivalentes a incrementos interanuales del 8.9 % y del 8.1 %.

Dentro de esa región, Progreso, en Yucatán, tuvo un crecimiento del 21.6 % en pasajeros y del 12.9 % en arribos.

Cozumel, en Quintana Roo, registró aumentos del 10 % y del 8.5 %, respectivamente.

La comparación regional muestra que el Golfo-Caribe concentró la mayoría de los viajeros y de las escalas, aunque el Pacífico avanzó a un ritmo más acelerado, impulsado por los incrementos observados en Chiapas, Sinaloa y Baja California Sur.

Turismo señaló que el avance del sector confirma el potencial de los cruceros para atraer más visitantes, elevar el beneficio económico y ampliar las oportunidades en los destinos portuarios.