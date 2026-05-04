Crean alumnos del IPN robot que ayuda a personas con discapacidad

Destacaron que en México existe una oferta limitada de este tipo de tecnología asistiva, mientras que los dispositivos importados suelen tener costos elevados.

Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) desarrollaron un robot asistente capaz de recoger y transportar objetos de uso cotidiano, con el objetivo de apoyar a personas con discapacidad motriz en las piernas y facilitar su autonomía en actividades diarias.

El prototipo fue creado por alumnos de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas (UPIITA), quienes integraron conocimientos de robótica, programación y diseño mecánico para construir un sistema funcional adaptado a necesidades reales.

¿Cómo funciona el robot asistente del IPN?

El dispositivo cuenta con ruedas omnidireccionales que le permiten desplazarse en cualquier dirección, así como un brazo robótico tipo Scara equipado con una garra capaz de manipular objetos como medicamentos, libros o vasos.

Su estructura rectangular, elaborada con perfiles de aluminio en forma de “V”, proporciona estabilidad durante el movimiento y resistencia ante impactos o superficies con ligeros desniveles.

El robot puede girar sobre su propio eje y está diseñado para operar en espacios domésticos, donde la movilidad y precisión son clave.

Integran monitoreo en tiempo real y control remoto

El sistema incorpora dos cámaras y cuatro sensores ultrasónicos, lo que permite al usuario monitorear en tiempo real tanto el desplazamiento como la manipulación de objetos a través de un teléfono celular.

Además, el control del robot se realiza mediante un mando de videojuegos, lo que facilita su uso para personas con movilidad reducida en las piernas pero con funcionalidad en las manos.

Para su desarrollo, los estudiantes trabajaron con un voluntario con atrofia muscular congénita, lo que permitió ajustar el diseño a necesidades concretas y mejorar la experiencia de uso.

¿Qué tecnología utiliza el prototipo?

El equipo integró diversas herramientas tecnológicas, como Bluetooth, Wi-Fi, comunicación UART y USB, además del sistema ROS-2, que permite funciones avanzadas como navegación autónoma, mapeo del entorno y reconocimiento de objetos mediante visión por computadora.

El robot está dividido en dos subsistemas: uno móvil, encargado del desplazamiento, y otro manipulador, que incluye el brazo robótico con capacidad para sujetar objetos a una altura de entre 60 centímetros y un metro, adecuada para mesas convencionales.

Funciona mediante motorreductores, servomotores y baterías recargables, con una autonomía aproximada de 12 horas.

Buscan alternativa accesible en México

Los estudiantes destacaron que en México existe una oferta limitada de este tipo de tecnología asistiva, mientras que los dispositivos importados suelen tener costos elevados que dificultan su acceso.

“Vimos la posibilidad de contribuir con un sistema 100 % hecho en México, integrando diversas metodologías aprendidas durante la carrera y otras adquiridas en el proceso”

El desarrollo de este robot plantea una alternativa nacional que podría, a futuro, facilitar el acceso a herramientas de asistencia para personas con discapacidad, ampliando sus oportunidades de independencia en la vida diaria.