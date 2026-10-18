Costa Rica extradita a EUA a tres mexicanos por narcotráfico

Costa Rica extraditó a Estados Unidos a tres mexicanos detenidos en 2025 cuando transportaban 840 kilos de cocaína en un yate

Tres ciudadanos mexicanos fueron extraditados de Costa Rica a Estados Unidos el viernes, luego de ser detenidos en abril de 2025 por transportar 840 kilogramos de cocaína a bordo de un yate de lujo, informó Reuters.

Los extraditados, identificados por los apellidos Espinoza Hernández, Campos Barragán y Vidrio López, fueron trasladados desde el centro penitenciario La Reforma bajo un fuerte dispositivo de seguridad.

Los detuvieron en un yate con 840 kilos de cocaína

La captura ocurrió en abril de 2025, cuando autoridades costarricenses interceptaron una embarcación de lujo que portaba una bandera de Estados Unidos y que estaba a punto de zarpar de la marina ubicada en Quepos.

De acuerdo con el periódico costarricense La Nación, el operativo fue realizado por oficiales del Grupo de Operaciones Especiales del Servicio Nacional de Guardacostas, quienes localizaron la droga durante la intervención.

Fueron entregados a autoridades estadounidenses

Tras permanecer detenidos en Costa Rica, los tres mexicanos fueron entregados a Estados Unidos para enfrentar los procedimientos judiciales correspondientes por el caso relacionado con el tráfico de cocaína.

La extradición fue reportada por Reuters. Hasta la información disponible en el reporte citado, no se detallaron más datos sobre las audiencias que enfrentarán los acusados en territorio estadounidense.