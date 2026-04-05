Convocan transportistas y agricultores a paro nacional el lunes

La protesta, denominada 'megaparo', tiene el objetivo de exigir mayor seguridad y denunciar el incumplimiento de acuerdos por parte del gobierno.

Organizaciones de transportistas y productores agrícolas en México anunciaron una movilización nacional para el próximo lunes, que incluirá bloqueos en carreteras y puntos estratégicos, con el objetivo de exigir mayor seguridad y denunciar el incumplimiento de acuerdos por parte del gobierno.

La protesta, denominada “megaparo”, es impulsada principalmente por la Asociación Nacional de Transportistas (Antac) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), quienes acusan un abandono sistemático hacia ambos sectores.

Reclamos por incumplimiento y falta de seguridad

Aunque en noviembre pasado se alcanzaron acuerdos tras varios días de bloqueos, los inconformes sostienen que estos compromisos no se han materializado.

El dirigente de la Antac, David Estévez, ha llamado a intensificar las acciones de protesta si no hay respuesta a sus demandas, centradas en la creciente inseguridad en carreteras y la falta de apoyos económicos.

Entre las principales exigencias del sector transportista se encuentra la presencia permanente de la Guardia Nacional en las vías federales, ante el aumento de asaltos y desapariciones de trabajadores.

También demandan el cese de extorsiones, acceso a créditos, seguridad social y mejores condiciones laborales.

Productores denuncian crisis en el campo

Por su parte, los agricultores señalan fallas estructurales en la política pública, como retrasos en pagos, deficiencias en los precios de garantía, dificultades en la comercialización de granos y falta de apoyos suficientes para mantener la producción.

“La inseguridad, el abandono y los costos impagables nos han orillado a esta decisión. Transportistas y productores del campo unidos en una sola lucha. Si el campo y el transporte caen, el país se detiene”, expresó el FNRCM.

La organización añadió que la movilización responde a una necesidad de supervivencia, ante el incremento en los costos operativos —especialmente por el alza en combustibles— y el deterioro de las condiciones en ambos sectores.

Respuesta del Gobierno federal

En respuesta, la Secretaría de Gobernación (Segob) aseguró que no existen razones para llevar a cabo la protesta, al señalar que se mantienen abiertos canales de diálogo y acuerdos en proceso.

Asimismo, hizo un llamado a evitar acciones que puedan afectar a terceros.

Carreteras y puntos afectados

El paro nacional contempla bloqueos en importantes vías de comunicación, incluyendo las carreteras México-Querétaro, México-Pachuca, México-Cuernavaca y México-Puebla.

También se prevén afectaciones en estados como Jalisco, Michoacán, Sonora, Sinaloa y Zacatecas, así como en cruces fronterizos estratégicos como Ciudad Juárez.

Las organizaciones advirtieron que las movilizaciones podrían escalar en caso de no obtener respuestas concretas a sus demandas.