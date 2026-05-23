Controlan riña al interior del Cereso de Ciudad Obregón

La SSPC confirmó que la situación ya se encuentra completamente controlada., no obstante, las fuerzas de seguridad mantienen una presencia preventiva

Una riña registrada al interior del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Ciudad Obregón movilizó este día a corporaciones de los tres órdenes de gobierno, dejando un saldo preliminar de una persona fallecida y cinco más lesionadas.

De acuerdo con el reporte oficial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), los hechos ocurrieron dentro del centro penitenciario, lo que obligó a la activación inmediata de los protocolos de seguridad.

Despliegue de seguridad y control

Ante la emergencia, elementos de corporaciones municipales, estatales y federales ingresaron al penal con el objetivo de contener la situación y restablecer el orden. Tras un operativo conjunto, las autoridades lograron tomar el control de las instalaciones.