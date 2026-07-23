Controlan incendio en fábrica de estopas en Morelia

Un incendio de gran magnitud en una fábrica de estopas de Morelia fue controlado sin dejar personas lesionadas; continúan labores para extinguirlo por completo

Un incendio de gran magnitud registrado la mañana de este miércoles en una fábrica de estopas ubicada en la colonia Indeco Santiaguito, en Morelia, Michoacán, movilizó a cuerpos de emergencia y provocó una intensa columna de humo visible desde distintos puntos de la capital del estado.

De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil, el siniestro fue controlado alrededor de las 8:00 horas y, hasta el momento, no se reportan personas lesionadas ni víctimas.

Según los primeros reportes, el incendio se originó en las instalaciones de la fábrica y posteriormente se extendió hacia un patio donde se almacenaba material reciclable, lo que generó una densa nube de humo que alertó a los habitantes de la zona desde las primeras horas del día.

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El incendio se encuentra bajo control. Personal operativo continúa con las labores de liquidación.



⚠️ Evita la zona y sigue las indicaciones de las autoridades.#MichoacánEsMejor pic.twitter.com/bCdEfOPBso — Protección Civil Michoacán (@pcmichoacan) July 22, 2026 La magnitud del incendio hizo que la columna de humo pudiera observarse desde distintos sectores de Morelia mientras amanecía. Bomberos y Protección Civil atendieron la emergencia Al lugar acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos de Morelia, quienes trabajaron de manera coordinada con personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil para contener y sofocar las llamas. Las labores de combate al fuego se extendieron durante varias horas debido a la intensidad del incendio y a la cantidad de material combustible presente en el sitio. Continúan trabajos de liquidación Aunque el incendio ya fue controlado, las autoridades mantienen personal en la zona para realizar las maniobras de liquidación, con el objetivo de eliminar cualquier riesgo de que el fuego pueda reactivarse. Asimismo, Protección Civil informó que el área permanece bajo vigilancia mientras se llevan a cabo las inspecciones correspondientes. Las autoridades señalaron que en las próximas horas se determinará el origen del incendio, además de realizar una evaluación de los daños materiales ocasionados en la fábrica. Como medida preventiva, la circulación vehicular fue desviada en calles y avenidas cercanas al lugar del siniestro para facilitar las labores de los cuerpos de emergencia y garantizar la seguridad de la población.