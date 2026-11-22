La emergencia en un ducto de Pemex obligó a desalojar preventivamente viviendas cercanas; autoridades establecieron un perímetro de seguridad

Una fuga de gasolina en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex), presuntamente provocada por una toma clandestina, movilizó a cuerpos de emergencia durante la madrugada del sábado 21 de noviembre en el municipio de Melchor Ocampo, Estado de México.

La contingencia ocurrió en el paraje conocido como El Mechero, en terrenos de cultivo, donde el combustible comenzó a salir a presión y alcanzó varios metros de altura. Debido al riesgo de incendio o explosión, las autoridades ordenaron el desalojo preventivo de familias que habitaban en las inmediaciones.

Personal especializado de Pemex, elementos de la Guardia Nacional y corporaciones municipales participaron en las labores para controlar la emergencia y proteger a la población.

Desalojan viviendas cercanas a la fuga

La Coordinación Municipal de Gestión Integral de Riesgos, Protección Civil y Bomberos informó alrededor de las 4:00 horas sobre la atención de un reporte relacionado con una probable toma ilegal de combustible que presentaba una fuga de gasolina.

El punto de emergencia se encontraba aproximadamente a 100 metros de la primera vivienda, por lo que se estableció un perímetro de seguridad y se implementaron medidas preventivas para evitar que los habitantes estuvieran expuestos al combustible.

Vecinos reportaron un fuerte olor a gasolina que se extendió por distintas colonias y comunidades de Melchor Ocampo, e incluso llegó hasta el municipio de Tultepec.

Hasta el momento de los primeros reportes no se había precisado cuántas familias fueron desalojadas ni qué comunidades tuvieron que abandonar temporalmente sus hogares.

Personal de Pemex trabaja en el ducto

Bomberos y elementos de Protección Civil realizaron labores de evaluación y prevención, mientras que los especialistas de Pemex quedaron a cargo de las maniobras técnicas para atender la instalación y controlar la salida del combustible.

Las autoridades solicitaron a los habitantes mantenerse alejados del lugar y evitar acercarse por curiosidad. También recomendaron no fumar, encender cerillos, utilizar encendedores ni realizar actividades que pudieran generar chispas.

Asimismo, pidieron no encender ni apagar vehículos, maquinaria o aparatos eléctricos cerca de la zona afectada, además de evitar el ingreso a los terrenos de cultivo y caminos próximos al punto de la fuga.

Recomiendan alejarse ante el olor a gasolina

Protección Civil exhortó a quienes percibieran un olor intenso a combustible dentro de sus viviendas a trasladarse inmediatamente a un sitio seguro, de preferencia en dirección contraria al viento.

También pidió mantener puertas y ventanas cerradas a quienes permanecieran fuera del área de evacuación, no manipular válvulas o tuberías y seguir las instrucciones de los equipos de emergencia.

La atención del incidente quedó bajo coordinación de las autoridades municipales, federales y personal de Pemex, mientras continuaban las acciones para asegurar el ducto y descartar riesgos adicionales para los habitantes de Melchor Ocampo.