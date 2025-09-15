Continúan hospitalizadas 40 víctimas de explosión en Iztapalapa

Autoridades informaron que al menos 13 personas perdieron la vida y 30 más fueron dadas de alta tras el siniestro registrado por una pipa que trasladaba gas LP

Protección Civil de la Ciudad de México informó que 40 personas continúan hospitalizadas por quemaduras a raíz de la explosión de una pipa de gas ocurrida el pasado miércoles 10 de septiembre en Iztapalapa.

En el mismo hecho, 30 pacientes fueron dados de alta y 13 personas han perdido la vida.

El accidente sucedió alrededor de las 14:20 horas bajo el puente de La Concordia, cuando un camión que transportaba cerca de 50 mil litros de combustible se incendió.

De acuerdo con la fiscalía local, el percance pudo originarse por exceso de velocidad y un posible impacto que abrió un boquete en la cisterna.

Entre las víctimas mortales se encuentra Alicia Matías, de 49 años, conocida como "la abuelita heroína".

La mujer protegió con su cuerpo a su nieta de dos años durante el estallido, sufriendo quemaduras en el 90 por ciento de su cuerpo.

La imagen de ella caminando con la niña en brazos en busca de auxilio conmovió a la ciudadanía. Un policía capitalino las trasladó al hospital, pero Alicia falleció horas después.

“Su acto de amor ha dejado una huella profunda”, escribió la jefa de Gobierno, Clara Brugada, al lamentar su muerte en redes sociales.

La mandataria anunció que se buscará regular el tránsito de vehículos que transportan combustibles dentro de la capital, con el objetivo de evitar tragedias similares en una ciudad de más de 9 millones de habitantes.