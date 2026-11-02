Continúa la búsqueda de Fernando Calvillo tras choque en España

La SRE informó que autoridades españolas mantienen las labores para localizar al mexicano. Su esposo resultó con una fractura y recibe acompañamiento consular

La búsqueda del mexicano Fernando de Jesús Calvillo Silva continúa en España, luego del accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo, donde dos trenes colisionaron y dejaron decenas de personas fallecidas y heridas.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que las autoridades españolas mantienen las labores de búsqueda e identificación del connacional, quien viajaba en uno de los convoyes involucrados en el siniestro.

Viajaba en el tren de Madrid a Sevilla

De acuerdo con la información difundida por la Cancillería, Fernando Calvillo viajaba en el vagón número ocho del tren de Renfe que cubría la ruta Madrid-Sevilla.

El mexicano iba acompañado de su esposo, Lawrence, quien sobrevivió al accidente, pero sufrió una fractura en una pierna y requiere atención médica.

Tras el choque, Lawrence perdió contacto con Fernando, por lo que hasta ahora sus familiares continúan sin conocer su paradero.

Embajada de México brinda acompañamiento a la familia

La SRE detalló que el encargado de la sección consular de la Embajada de México en España se trasladó a Toledo para acompañar a Lawrence y dar seguimiento a las labores de búsqueda del mexicano.

Asimismo, la representación diplomática informó que proporcionará apoyo económico a los familiares de Fernando durante su estancia en España, mientras continúan las gestiones para localizarlo.

La asistencia consular forma parte de las acciones de acompañamiento a los familiares durante este proceso, en coordinación con las autoridades españolas.

Familia abre recaudación para cubrir gastos

Ante los gastos derivados de la emergencia, familiares de Fernando Calvillo habilitaron una campaña en GoFundMe para reunir recursos destinados a la atención médica y recuperación de Lawrence, así como para cubrir los costos de permanecer en España durante la búsqueda.

En la descripción de la campaña, sus seres queridos lo recuerdan como una persona solidaria y cercana, que siempre estaba dispuesta a ayudar a los demás.

La familia expresó su desesperación por conocer el paradero de Fernando y saber en qué condiciones se encuentra, mientras espera que las autoridades puedan obtener información que permita localizarlo.