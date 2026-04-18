Continúa búsqueda del cuarto minero atrapado en mina en Sinaloa

Desde hace 23 días se intenta localizar el cuerpo del cuarto minero que permanece atrapado tras el colapso de una presa de jales.

La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, informó este viernes que las labores de búsqueda y rescate continúan de forma permanente en la mina Santa Fe, ubicada en el municipio de El Rosario, Sinaloa, donde desde hace 23 días se intenta localizar al cuarto minero que permanece atrapado tras el colapso de una presa de jales.

La funcionaria recordó que el incidente ocurrió el pasado 25 de marzo, alrededor de las 15:00 horas, cuando se desplomó esta estructura utilizada para almacenar residuos derivados de la actividad minera.

Al momento del accidente, 25 trabajadores se encontraban en el sitio; 21 lograron salir por sus propios medios, mientras que cuatro quedaron atrapados en el interior del yacimiento.

Autoridades federales y estatales se sumaron al operativo

Velázquez explicó que, tras las primeras 24 horas de trabajos realizados por la empresa Industrial Minera de Sinaloa (INSA), corporaciones de los tres niveles de gobierno se integraron al operativo de rescate.

“El jueves 26 de marzo se incorporaron la Defensa, la Marina y Protección Civil de Sinaloa, iniciando de inmediato las labores coordinadas de búsqueda”, señaló.

Para el 27 de marzo se instaló un puesto de mando unificado, con la participación del Gobierno federal, autoridades estatales, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Comisión Federal de Electricidad.

Dos mineros rescatados con vida y uno fallecido

La titular de Protección Civil indicó que hasta ahora se ha logrado rescatar con vida a dos de los trabajadores: José Alejandro Cástulo Colín, la noche del 29 de marzo, y Francisco Zapata Nájera, el 7 de abril.

Asimismo, confirmó que el 8 de abril fue localizado sin vida Abraham Aguilera Aguilera.

“Estamos trabajando día y noche, sin descanso, para rescatar al cuarto minero, Leandro Isidoro Beltrán”, afirmó.

Más de 500 horas de trabajo continuo

Velázquez subrayó que, además de las labores en la mina, se ha brindado acompañamiento constante a los familiares de las víctimas, con quienes se han sostenido 38 reuniones informativas.

En el operativo participan 389 elementos de fuerzas federales, estatales, voluntarios y personal minero, acumulando más de 558 horas de trabajo ininterrumpido.

Sinaloa se mantiene como una de las principales entidades productoras de minerales en México, en un sector que aporta poco más del 2 % del Producto Interno Bruto nacional, de acuerdo con datos de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México.