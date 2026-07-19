Continúa audiencia contra exgobernador por caso de huachicol

La audiencia contra Ernesto "N" continúa este sábado mientras la FGR presenta pruebas por su presunta participación en una red de contrabando de combustibles

La audiencia judicial en contra de Ernesto "N", exgobernador de Baja California, continuaba este sábado al mediodía, luego de que el proceso iniciado el viernes registrara diversos recesos debido al volumen de pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR), que lo señala por su presunta participación en una red de huachicol fiscal.

La diligencia comenzó alrededor de las 14:00 horas del viernes y se desarrolla de manera privada mediante videoconferencia. Durante la madrugada se decretó un receso y las actividades fueron retomadas la mañana de este sábado bajo la conducción de un juez del Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano, en el Estado de México.

De acuerdo con fuentes judiciales, la comparecencia ha sido suspendida en al menos cinco ocasiones desde su inicio, debido a la cantidad de evidencias que el Ministerio Público Federal presenta para sustentar la investigación.

Mientras se desarrolla la audiencia, Ernesto "N" permanece en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en la Ciudad de México.

El procedimiento también involucra a otras siete personas que son investigadas dentro del mismo expediente, relacionado con presuntas operaciones irregulares para la importación y comercialización de combustibles.

Acusaciones por delincuencia organizada

La investigación de la FGR sostiene que el exmandatario estatal estaría vinculado con un esquema de contrabando de hidrocarburos mediante operaciones atribuidas a la empresa Ingemar, S.A. de C.V., de la cual es fundador y accionista mayoritario.

Con base en las indagatorias, la Fiscalía obtuvo una orden de aprehensión por la posible comisión de los delitos de delincuencia organizada y contrabando, al considerar que existieron mecanismos para introducir combustible al país de forma irregular y evadir el pago de impuestos.

Las autoridades también relacionan a la empresa con el aseguramiento de 15 millones de litros de hidrocarburo transportados en 129 ferrotanques localizados en Coahuila, dentro de una investigación por presunto huachicol fiscal.

Fue detenido en Ensenada

Ernesto "N" fue detenido el pasado 16 de julio en Ensenada, Baja California, por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Posteriormente fue trasladado a la Ciudad de México bajo un operativo de seguridad para quedar a disposición de las autoridades federales.

Un juzgado federal también le concedió un amparo para garantizar que no permanezca incomunicado ni sea sometido a actos de tortura durante el desarrollo del proceso.

Antes de su captura, el exgobernador sostuvo públicamente que su empresa únicamente realizaba labores logísticas relacionadas con la importación de combustibles y los trámites aduanales correspondientes.

La autoridad judicial continuará con el análisis de las pruebas aportadas por la FGR antes de resolver la situación jurídica de Ernesto "N" y de las demás personas involucradas en la investigación por la presunta operación de una red dedicada al denominado huachicol fiscal.