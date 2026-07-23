Continúa audiencia contra Ernesto Ruffo para definir vinculación

El pasado jueves, la FGR arrestó a Ruffo Appel, acusado de delincuencia organizada y contrabando, como parte de una investigación sobre una red de huachicol

Durante este miércoles continúa la audiencia contra Ernesto Ruffo Apel, exgobernador de Baja California, en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya, donde la jueza Alejandra Ramírez de la Vega resolverá si lo vincula a proceso, luego de que este lunes se dictó prisión preventiva oficiosa junto a otros siete presuntos integrantes de una organización delictiva dedicada al contrabando de combustible.

La audiencia fue declarada privada a petición del Ministerio Público, debido a que durante el desarrollo del proceso se expondrían datos sobre otros presuntos integrantes de la organización que aún no han sido detenidos.

La sesión se realiza mediante videoconferencia, con la participación remota de fiscales, defensores y algunos de los acusados.

Ruffo fue detenido el pasado 16 de julio en Ensenada, Baja California, por agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

De acuerdo con la Fiscalía, el arresto fue "resultado de una investigación de alta complejidad relacionada con grandes operaciones de contrabando de combustible".

Dicha investigación está relacionada con una empresa fundada por el exmandatario estatal, agregó la dependencia.

Se trata de Ingemar S.A. de C.V., una compañía importadora de combustibles que desde 2025 es investigada por presuntas irregularidades en la importación de hidrocarburos.

La empresa quedó bajo escrutinio de las autoridades tras investigaciones sobre un esquema de presunto contrabando de combustible, que presuntamente era importado mediante declaraciones aduaneras irregulares para evadir impuestos.