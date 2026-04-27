Contingencia por ozono sigue en el Valle de México

El objetivo es disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud, así como reducir la emisión de contaminantes

La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó este domingo que la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México continúa.

De acuerdo con los Programas para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas, el objetivo es disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud, así como reducir la emisión de contaminantes.

A través de redes sociales, se dio a conocer que esta contingencia se debe al sistema anticiclónico que persiste en el centro del país, lo que presentará una estabilidad atmosférica de moderada a fuerte.

CONTINÚA LA FASE I DE CONTINGENCIA AMBIENTAL ATMOSFÉRICA POR OZONO EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO



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Por su parte, la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México detalló que el viento será débil y las temperaturas máximas estimadas estarán alrededor de los 30° centígrados.

Continúa la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).



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Este temperatura puede provocar la acumulación de los contaminantes y la formación de ozono en el Valle de México, el cual alcanzará concentraciones que provocarán calidad del aire de Mala a Muy Mala.

Estas son algunas de las recomendaciones

La Comisión Ambiental de la Megalópolis brindó diversas recomendaciones a la ciudadanía mientras se mantengan estos niveles de contaminación en el ambiente: