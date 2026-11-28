El siniestro generó una intensa movilización de bomberos, quienes acudieron al inmueble para tratar de controlar el fuego, que avanzaba en las instalaciones

Un fuerte incendio registrado la mañana de este viernes 27 de noviembre provocó la movilización de cuerpos de emergencia en el municipio de Ecatepec, Estado de México, luego de que las llamas alcanzaran una fábrica de colchones ubicada en la colonia El Chamizal.

El siniestro generó una intensa movilización de bomberos, quienes acudieron al inmueble para tratar de controlar el fuego, que avanzaba al interior de las instalaciones.

La emergencia ocurrió en la colonia El Chamizal, colindante con Guadalupe Victoria, donde los servicios de emergencia comenzaron las maniobras para contener las llamas y evitar que la situación se agravara.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Ecatepec se trasladaron al lugar y realizaron distintas maniobras para combatir el incendio.

Debido a las condiciones del inmueble, los apagafuegos intentaron ingresar por diferentes azoteas para lanzar chorros de agua directamente hacia las zonas afectadas.

Las labores de emergencia se complicaron por la propagación de las llamas, que mantenían activo el incendio mientras los equipos trabajaban para contenerlo.

Incendio continuaba fuera de control durante la mañana

Después de las 7:30 horas, el fuego todavía no había sido controlado, por lo que los bomberos continuaban con las maniobras para sofocar las llamas en la fábrica de colchones.

La emergencia provocó expectación entre habitantes de los alrededores, mientras las corporaciones de auxilio concentraban sus esfuerzos en atender el siniestro.

Hasta el momento de los primeros reportes, no se habían dado a conocer las causas que originaron el incendio ni un balance definitivo sobre los daños ocasionados en el inmueble.

Los cuerpos de emergencia continuaron trabajando en el sitio para controlar la conflagración.