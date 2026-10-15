Consulta salarial del IMSS reporta 60% de participación

El organismo laboral detalló que la jornada se ha desarrollado en un clima de normalidad a lo largo de los 670 puntos de recepción de votos en todo México

Hasta las 19:00 horas de este 14 de octubre, la consulta de revisión salarial entre el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) registró una afluencia preliminar de 282,000 trabajadores, informó el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL).

Esta cifra representa cerca del 60% del padrón total con derecho a emitir su sufragio en este proceso democrático.

Jornada con normalidad en todo el país

El organismo laboral detalló que la jornada se ha desarrollado en un clima de normalidad a lo largo de los 670 puntos de recepción de votos instalados en territorio nacional, los cuales mantendrán operaciones de manera continua hasta el cierre reglamentario fijado a las 21:00 horas.

Para este ejercicio, un universo de 476 mil 260 personas trabajadoras en activo fue convocado a las urnas para pronunciarse sobre dos temas centrales:

La propuesta patronal de un incremento salarial del 6.8% .

La demanda interna para destituir al secretario general del gremio, Rafael Olivos Hernández, entre otros puntos del pliego petitorio.

Acompañamiento del Gobierno Federal

El pasado lunes, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, junto con el director general del IMSS, Zoé Robledo, adelantó que el proceso contaría con acompañamiento puntual mediante el despliegue de verificadores del CFCRL y personal técnico de la STPS para garantizar el apego a la ley.

Ante los cuestionamientos sobre la permanencia de Rafael Olivos Hernández al frente del SNTSS, el titular de la STPS enfatizó que la definición de los liderazgos corresponde única y exclusivamente a las bases trabajadoras:

"La Secretaría, ni tampoco el Centro Federal, ni ponen ni quitan líderes sindicales. Esos tiempos se acabaron", aseveró.

La STPS será la instancia encargada de dar a conocer los cómputos y los resultados definitivos una vez concluya el conteo oficial.