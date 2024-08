 Cónsul mexicano agrede a personal consular en Shanghái

La Cancillería mexicana destituyó al cónsul adscrito en la ciudad china de Shanghái, Leopoldo Guadalupe Michel Díaz, tras circular un video que muestra al diplomático en un ataque de ira en el que insultó y amenazó con golpes a empleados y al cónsul general, Miguel Ángel Isidro.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció en un comunicado que relevó "con efectos inmediatos de sus funciones como cónsul adscrito" a Michel Díaz, a quien trasladará a México "para enfrentar un proceso disciplinario conforme" a la Ley del Servicio Exterior Mexicano (SEM).

La Subcomisión de Asuntos Disciplinarios del SEM dictó medidas de protección para prohibir el acceso del diplomático al Consulado "y garantizar la integridad del personal y del público que acude a esa sede", agregó la nota informativa.

"La Secretaría de Relaciones Exteriores expresa su compromiso indeclinable por garantizar un espacio laboral libre de cualquier forma de violencia, hostigamiento o acoso laboral", sostuvo el texto.

COMUNICADO. “La SRE releva de sus funciones a cónsul adscrito en Shanghái”.



Los hechos… pic.twitter.com/NLSpvcHyZ3 — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) August 9, 2024

Las medidas se anuncian tras viralizarse un video el jueves en el que Michel Díaz discute por la emisión de un visado con un trabajador, a quien confrontó con groserías y burlas.

“No se haga pendejo (tonto)… Tu jefe soy yo también. Él (Isidro Rodríguez) es el jefe máximo, pero yo también soy tu jefe”, grita el cónsul adscrito al personal consular.

Los insultos se extienden después al cónsul Isidro Rodríguez, quien llega a la oficina donde pelean el cónsul adscrito y un trabajador.

“Buenos días. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí?”, cuestiona el cónsul general al adscrito.

“A mí no me hablas así tú, no me hablas así porque esa no es tu oficina. Esta es oficina del Gobierno de México y yo soy tan funcionario del Gobierno de México como tú”, responde Michel Díaz visiblemente alterado y se escucha decir varias groserías.

🚨 Veamos como el Cónsul de México en Shanghái, Leopoldo Michel Díaz, se puso a insultar a todos sus colegas de trabajo



La @SRE_mx ya sacó un comunicado en el que se tomarán las medidas disciplinarias... pic.twitter.com/qQ65oljteJ — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) August 8, 2024

Luego de un intercambio de palabras, el cónsul adscrito amenaza al general: "¡Te parto tu m...!, ¡eres un c..., eso es lo que eres!".

Aunque no se ha precisado la fecha de las imágenes, la SRE reconoció que Michel Díaz "cuenta con una notificación de traslado a México desde el día 11 de julio, por haber violado medidas cautelares impuestas en su momento para la protección del personal del consulado en Shanghái".

