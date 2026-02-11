Constructores piden inversión para aprovechar ciclo industrial

En un contexto de reconfiguración de las cadenas de suministro globales y bajo la presión de la política restrictiva de Estados Unidos, México se encuentra ante un "momento crítico" para asegurar su relevancia económica. Sergio Argüelles, presidente de la desarrolladora industrial Finsa, advirtió que el país debe acelerar la inversión en infraestructura logística y talento humano para consolidar su posición estratégica en la región.
El pronunciamiento surge tras el reciente anuncio del Gobierno Federal sobre un ambicioso plan de inversión de 5,6 billones de pesos (aproximadamente $323,400 millones de dólares) para el periodo 2026-2030, una cifra que busca enviar señales de certidumbre a los mercados internacionales.
Los pilares de la competitividad
Para Argüelles, la competencia por atraer manufactura avanzada no se gana solo con ubicación geográfica, sino con certidumbre y visión estratégica.
Según el directivo, los habilitadores de largo plazo en los que México debe enfocarse son infraestructura Logística, talento e Innovación, sostenibilidad y desarrollo social.
“Si México quiere mantener y escalar su posición estratégica, debe redoblar la inversión en habilitadores de largo plazo. Ya tenemos la atención del mundo; ahora debemos demostrar capacidad de respuesta”, afirmó el presidente de Finsa.