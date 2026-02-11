Constructores piden inversión para aprovechar ciclo industrial

Según expertos, los habilitadores de largo plazo en los que México debe enfocarse son infraestructura logística, innovación, sostenibilidad y desarrollo social

En un contexto de reconfiguración de las cadenas de suministro globales y bajo la presión de la política restrictiva de Estados Unidos, México se encuentra ante un "momento crítico" para asegurar su relevancia económica. Sergio Argüelles, presidente de la desarrolladora industrial Finsa, advirtió que el país debe acelerar la inversión en infraestructura logística y talento humano para consolidar su posición estratégica en la región. El pronunciamiento surge tras el reciente anuncio del Gobierno Federal sobre un ambicioso plan de inversión de 5,6 billones de pesos (aproximadamente $323,400 millones de dólares) para el periodo 2026-2030, una cifra que busca enviar señales de certidumbre a los mercados internacionales. Los pilares de la competitividad Para Argüelles, la competencia por atraer manufactura avanzada no se gana solo con ubicación geográfica, sino con certidumbre y visión estratégica. Según el directivo, los habilitadores de largo plazo en los que México debe enfocarse son infraestructura Logística, talento e Innovación, sostenibilidad y desarrollo social. “Si México quiere mantener y escalar su posición estratégica, debe redoblar la inversión en habilitadores de largo plazo. Ya tenemos la atención del mundo; ahora debemos demostrar capacidad de respuesta”, afirmó el presidente de Finsa.

Radiografía del potencial industrial

Pese a los retos, el diagnóstico actual es optimista: la inversión extranjera se mantiene en niveles históricos y las capacidades técnicas del país continúan consolidándose. Sin embargo, el Índice de Desarrollo Industrial (IDI) de Finsa revela una fuerte concentración del potencial manufacturero.

Actualmente, solo seis estados concentran más del 51% del PIB manufacturero nacional:

Nuevo León Estado de México Coahuila Jalisco Guanajuato Baja California

El factor social como motor económico

Un punto destacado por el sector industrial es la estrecha relación entre los indicadores sociales y la competitividad. Actualmente, 26 estados del país ya superan los 10 años de escolaridad promedio y se ha registrado un incremento cercano al 10% en el ingreso de la población económicamente activa.

El llamado "Plan México" no solo busca sustituir importaciones estratégicas, sino también aprovechar instrumentos como los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar para integrar a más regiones en la dinámica del nearshoring y prepararse con éxito para la próxima revisión del T-MEC.