Conocía Gobierno orden de captura de Estados Unidos contra juez

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que su Gobierno tenía conocimiento de una orden de captura emitida por EUA contra el juez Luis Benítez Alcántara

La presidenta Claudia Sheinbaum reveló este miércoles que el Gobierno de México solicitó la aprehensión del juez Luis Benítez Alcántara previo a que fuese detenido en Colombia.

Desde el Palacio Nacional, la mandataria federal afirmó que era de conocimiento la petición del juzgador por parte de las autoridades estadounidenses días antes de su detención.

"Habían solicitado su detención aquí. Él se fue fuera de México y fue detenido en Colombia. Conociamos que había salido una orden de detención por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos".

Afirmó que para llegar a un acuerdo de colaboración se tendrá que entablar un diálogo a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para lograrlo.

Además, instó a esperar a que el Gabinete de Seguridad, así como el propio Poder Judicial de la Federación, brinden mayor información sobre las razones por las que fue aprehendido.

¿Quién es Luis Benítez Alcántara, juez mexicano que fue detenido en Colombia?

Luis Benítez Alcántara es un juez federal mexicano de 49 años que fue detenido el 1 de noviembre de 2026 en Bogotá, Colombia, durante un operativo coordinado entre autoridades colombianas y el FBI.

Se desempeñaba como juez de distrito especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, en el Centro de Justicia Penal Federal de la Ciudad de México.

Autoridades de Estados Unidos lo acusan de presuntamente recibir $2 millones de dólares a cambio de favorecer a Andrew Clark, identificado como uno de los principales colaboradores del exdeportista olímpico canadiense Ryan Wedding, señalado de encabezar una organización internacional de narcotráfico.

Según la acusación, Benítez Alcántara habría concedido libertad bajo fianza y ordenado la liberación de Clark el 24 de febrero de 2025, cuando este enfrentaba un procedimiento de extradición hacia Estados Unidos. Clark fue detenido nuevamente días después y trasladado a ese país.

Tras su captura, el Tribunal de Disciplina Judicial de México abrió una investigación de oficio para revisar los señalamientos en su contra.

Además, confirmó que el juzgador ya tenía cuatro investigaciones administrativas abiertas por otras presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones. Por su parte, su abogado defensor, Miguel González Sánchez, pidió que cualquier responsabilidad derivada de su trabajo como juez sea determinada en México y negó que su cliente hubiera actuado ilegalmente para liberar a Clark.

Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó bloquear las cuentas bancarias e instrumentos financieros vinculados a Benítez Alcántara, mediante el acuerdo 4141/2026. Mientras tanto, el juez permanece bajo custodia en Colombia a la espera de que avance el procedimiento de extradición solicitado por Estados Unidos, donde enfrenta nueve cargos y podría recibir hasta 15 años de prisión por cada uno si es declarado culpable.