Conmemoran en el Zócalo a víctimas de sismos de 1985 y 2017

La ceremonia se realizó a las 7:19 horas en el Zócalo capitalino, en memoria de quienes murieron en los terremotos de 1985 y 2017

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó este sábado en la Plaza de la Constitución de Ciudad de México la ceremonia cívica en memoria de las personas que fallecieron durante los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017.

El acto comenzó a las 7:19 horas, el mismo momento en que ocurrió el terremoto de 1985, considerado uno de los desastres naturales más devastadores en la historia reciente del país.

Sheinbaum activó el mecanismo para izar la Bandera Nacional a media asta frente a Palacio Nacional, como parte del homenaje a las víctimas de ambos movimientos telúricos.

Izamiento de bandera en memoria de víctimas de los sismos 1985 y 2017. Ciudad de México https://t.co/Pie75piRPl — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 19, 2026 A la ceremonia acudieron integrantes del gabinete y autoridades de seguridad y protección civil. Entre los asistentes estuvieron el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo; el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles; la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada Molina, y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez. También participaron el comandante de la Guardia Nacional, general de División Guillermo Briseño Lobera; la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, y el presidente nacional de la Cruz Roja Mexicana, Eduardo De Agüero. Después del izamiento de la Bandera, la banda de guerra de las Fuerzas Armadas ejecutó el toque militar de silencio. Posteriormente se entonó el Himno Nacional ante contingentes del Ejército, Marina, Guardia Nacional, Cruz Roja Mexicana y brigadas de rescate. La ceremonia marcó el inicio de las actividades oficiales de este 19 de septiembre, fecha que cada año recuerda a las víctimas de los dos terremotos y pone en el centro la importancia de la prevención. El recuerdo de 1985 y 2017 De acuerdo con los registros del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), el sismo del 19 de septiembre de 1985 tuvo una magnitud de 8.1 y dejó un saldo oficial de 6,000 personas fallecidas. Treinta y dos años después, el 19 de septiembre de 2017, otro terremoto volvió a golpear al país. El movimiento tuvo una magnitud de 7.1 y provocó la muerte de 369 personas, de acuerdo con los datos oficiales de Protección Civil federal. De ese total, 228 personas murieron en Ciudad de México, 74 en Morelos, 45 en Puebla, 15 en el Estado de México, seis en Guerrero y una en Oaxaca. Simulacro Nacional, al mediodía La conmemoración en el Zócalo dio paso a una jornada enfocada también en la prevención y preparación ante emergencias. Para este sábado está programado al mediodía el Simulacro Nacional, ejercicio que se llevará a cabo en Ciudad de México y en distintos estados del país. La actividad busca reforzar los protocolos de actuación de la población y de las instituciones ante un eventual sismo.