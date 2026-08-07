Conmemoran Día de la Vaquita Marina con población incierta

De acuerdo con estimaciones de la Semarnat, quedan menos de 10 ejemplares de esta especie en las aguas del Alto Golfo de California, única región donde habita

Este 18 de julio es el Día Internacional de la Vaquita Marina, el cetáceo más pequeño del mundo y una especie endémica de México, sin embargo, el panorama para conmemorar este día no es ni de cerca el deseado.

De acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) quedan entre 7 y 10 ejemplares de esta especie en las aguas del Alto Golfo de California, única región del mundo donde habitan.

Esta reducida población se debe principalmente a la captura accidental de estos animales en las redes de pescadores que buscan capturar totoaba, otra especie endémica de la región, la cual es valiosa en China por su vejiga natatoria, que es usada como remedio y puede costar hasta $8,000 dólares el kilo.

Debido a esto, desde hace años se decidieron tomar varias medidas estrictas para buscar la preservación de ambas especies, particularmente de la vaquita marina, pues se encuentra al borde de la extinción.

Algunas de las medidas son la creación de la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California en 1993, mediante la cual se busca preservar su ecosistema único; el Programa de Acción para la Conservación de la Vaquita Marina y la prohibición total de actividad pesquera en la zona delimitada de su hábitat.

Pese a todas las labores para intentar preservarla, se sabe muy poco sobre las vaquitas marinas, pues avistar una es casi imposible, por lo cual tampoco se ha logrado etiquetar a los ejemplares, dificultando así el estudio de su ciclo de reproducción.

Aunque el futuro de la especie no parece muy alentador, se espera que los esfuerzos del gobierno mexicano, en conjunto con organizaciones internacionales, rindan frutos para preservar a este animal único en el mundo.

CONOCE MÁS SOBRE LA VAQUITA MARINA

Su nombre científico es Phocoena sinus y fue formalmente descubierta en el año 1958; es una especie endémica del Alto Golfo de California, México.

Es la más pequeña de las marsopas y de todos los cetáceos, es robusta, sus aletas son proporcionalmente más largas y cóncavas; su aleta dorsal es alta, triangular y ligeramente falcada.

Su cabeza es redonda y su hocico corto, su lomo es gris oscuro, los costados gris claro y el vientre blanco. Sus características más llamativas son las manchas negras alrededor de los ojos y labios que forman una línea delgada desde la boca hasta las aletas pectorales.

Aunque no se sabe mucho de su dieta, se tiene registro de que llega a consumir calamares y pequeños peces como curvinita, pez sapo, roncacho y camarones.

La especie alcanza su madurez sexual a los seis años, con periodos de apareamiento entre abril y junio cada dos años, aunque recientemente hay indicios de que podría procrear cada año. Su periodo de gestación oscila entre los 10 y 11 meses, mientras que su periodo de lactancia sería de ocho a 10 meses. Únicamente pueden dar a luz a una cría.