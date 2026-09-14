Conmemoran 179.º aniversario de la gesta de los 'Niños Héroes'

Señaló que México cuenta con una historia marcada por ejemplos de honor, valor y lealtad, entre los que destacó la defensa del Colegio Militar

Con motivo del 179.º aniversario, la presidenta Claudia Sheinbaum conmemoró este domingo la gesta heroica de los Niños Héroes de Chapultepec.

Durante la conmemoración de la gesta heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, el secretario de la Defensa Nacional y alto mando del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, destacó el valor de los jóvenes cadetes que participaron en la defensa del Castillo de Chapultepec durante la invasión estadounidense de 1847.

Señaló que México cuenta con una historia marcada por ejemplos de honor, valor y lealtad, entre los que destacó la defensa del Colegio Militar.

“La historia es la memoria viva de las naciones. En sus páginas se escriben grandes acontecimientos y se honra a mujeres y hombres trascendiendo las épocas con sus actos y su grandeza”.

Recordó que, frente a la invasión estadounidense, seis jóvenes cadetes del Colegio Militar hicieron del Castillo de Chapultepec un punto de defensa del territorio nacional y, de acuerdo con su discurso, entregaron la vida en defensa de la bandera y la soberanía.

“Demostraron que el amor a la patria no conoce límites y con inquebrantable valor y profundo sentido del deber ofrendaron sus vidas en defensa de nuestra bandera y nuestra soberanía”, afirmó.

El secretario agregó que, aunque las tropas estadounidenses resultaron victoriosas en Chapultepec, su triunfo tuvo un alto costo en vidas y reconoció la resistencia de los defensores mexicanos.

“Los mexicanos, como en muchas otras ocasiones, se mantuvieron firmes como ninguna otra tropa”.

El titular señaló que la conmemoración no debe limitarse al recuerdo de un episodio histórico, sino que representa también una reafirmación de la confianza en México y en las generaciones que tendrán bajo su responsabilidad conducir el futuro del país.

“La patria se honra, la independencia se preserva y la soberanía se defiende”.

En este evento, la presidenta Claudia Sheinbaum pasó lista al nombrar a los seis "Niños Héroes" que representan a todos aquellos que defendieron el Castillo de Chapultepec.

Posteriormente, el cadete de cuarto año de Zapadores, Helios Daniel Chávez Manríquez, tomó la palabra para expresar el sentir de la juventud militar mexicana.

Chávez Manríquez recordó que han transcurrido 179 años desde que los jóvenes cadetes que participaron en la defensa de Chapultepec enfrentaron la invasión estadounidense y decidieron permanecer en el plantel pese a la orden de abandonarlo.

El cadete señaló que los seis jóvenes que pasaron a la historia como los Niños Héroes representan para las nuevas generaciones de militares un ejemplo de lealtad, patriotismo y honor.