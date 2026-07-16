Congreso rinde homenaje a mexicanos muertos en operativos del ICE

Legisladores respaldaron acciones para proteger a connacionales en EUA y exigieron fortalecer la atención consular ante operativos migratorios

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión guardó este miércoles un minuto de silencio en memoria de los 17 mexicanos fallecidos durante operativos del Servicio de Control de Migración y Aduanas (ICE) en EUA, al tiempo que legisladores de distintos partidos exigieron garantizar los derechos de los connacionales en ese país.

Durante la sesión, la presidenta de la Comisión Permanente, Laura Itzel Castillo, emitió un pronunciamiento en el que respaldó los derechos de los migrantes mexicanos y condenó la privación ilegal de la libertad sin acceso a la asistencia consular correspondiente.

"La detención migratoria no puede transformarse en una condena silenciosa ni la incertidumbre jurídica puede convertirse en un acto de intimidación permanente", afirmó la legisladora.

🏛️🇲🇽⬛ El #CongresoCDMX rindió un minuto de silencio en memoria del ciudadano mexicano Lorenzo Salgado Araujo, quien perdió la vida tras un hecho ocurrido bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. pic.twitter.com/5FlIa5XBQm — Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) July 15, 2026

Legisladores defienden derechos de migrantes mexicanos

Castillo destacó que México y EUA mantienen una relación histórica, económica y social estrecha, por lo que consideró indispensable proteger a los millones de mexicanos que viven y trabajan en territorio estadounidense.

"Millones de mexicanos y mexicanas contribuyen diariamente al desarrollo, la prosperidad y el bienestar de ambas naciones; su trabajo, sus derechos y su dignidad deben ser reconocidas, aceptadas y respetadas. Ninguna ni ningún compatriota que se encuentre fuera del territorio nacional debe quedar sin protección frente a posibles abusos, excesos o violaciones a sus derechos fundamentales", expresó.

Asimismo, manifestó el respaldo de la Comisión Permanente a las acciones jurídicas y diplomáticas emprendidas por el Gobierno de México ante el Departamento de Justicia de EUA.

Bancadas fijan postura sobre la atención consular

Durante la discusión en tribuna, el diputado de Movimiento Ciudadano, Gibrán Ramírez, reiteró la solidaridad de su bancada con los mexicanos afectados por las redadas migratorias.

"Reiteramos nuestra solidaridad con las y los mexicanos que enfrentan redadas y persecución", señaló.

Por su parte, la diputada del PRI, Carolina Viggiano, cuestionó la reducción de recursos destinados a la red consular mexicana en EUA y pidió fortalecer la atención a los connacionales.

"Los migrantes mexicanos no necesitan propaganda, necesitan abogados, consulados funcionando, funcionarios capacitados, recursos suficientes y un gobierno que los respalde", sostuvo.

Solicitan mayor transparencia en apoyo a connacionales

El senador de Morena, Homero Davis, afirmó que las violaciones a los derechos humanos de los migrantes no deben pasar inadvertidas y reiteró que la migración constituye un derecho humano.

"No podemos permanecer en silencio ante las violaciones sistemáticas a los derechos humanos. La migración no es un delito, es un derecho humano fundamental", declaró.

En tanto, la senadora del PAN, Mayuli Latifa, expresó el respaldo de su bancada al pronunciamiento aprobado, aunque solicitó mayor transparencia sobre la atención que reciben los mexicanos detenidos en EUA.

La legisladora pidió informar cuántas llamadas de emergencia han sido atendidas por los consulados, cuántos migrantes recibieron asesoría jurídica, servicios de traducción y acompañamiento, así como los resultados obtenidos en los casos considerados de mayor gravedad.