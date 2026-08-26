Congreso de Sinaloa elegirá este martes al sustituto de Rocha

Tras el aplazamiento de la primera sesión y en medio de diferencias entre legisladores, el Congreso estatal volverá a abordar la sucesión en el Ejecutivo local

El Congreso del Estado de Sinaloa volverá a intentar este martes 25 de agosto la designación de un gobernador interino, luego de la licencia concedida a Rubén Rocha Moya y del aplazamiento de la primera sesión convocada para abordar su sustitución.

La nueva Sesión Extraordinaria fue programada para las 8:00 horas y tendrá como único punto del orden del día la discusión y, en su caso, designación de quien asumirá de manera interina la titularidad del Poder Ejecutivo estatal. Para ello, se solicitó la presencia de los 40 legisladores.

Se trata del segundo intento del Congreso sinaloense por concretar la sucesión, luego de que la sesión convocada previamente fuera pospuesta sin que se explicaran públicamente las razones. En ese momento, algunos diputados reconocieron no conocer aún la propuesta que sería sometida a consideración y evidenciaron la falta de acuerdos para alcanzar un consenso.

El escenario se complicó después de que Rocha Moya retomara sus funciones el viernes 21 de agosto y posteriormente solicitara una nueva licencia. Su decisión recibió el deslinde público de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la dirigencia de Morena, quienes marcaron distancia de la determinación del gobernador sinaloense.

En paralelo, las dirigencias estatales del PAN y Movimiento Ciudadano adelantaron que sus diputados rechazarían cualquier propuesta que implique dar continuidad a funcionarios identificados con el grupo político de Rocha Moya.

Las diputadas priistas Paola Gárate Valenzuela e Irma Moreno Ovalles también expresaron su rechazo a una eventual designación que represente la continuidad del llamado rochismo en el gobierno estatal.

Pese a la oposición de las distintas fuerzas políticas, Morena cuenta con mayoría en el Congreso local, por lo que tiene los votos suficientes para impulsar la designación del nuevo gobernador interino.

Con la nueva convocatoria, el Legislativo sinaloense buscará destrabar los acuerdos y definir finalmente quién ocupará el Ejecutivo estatal durante el periodo que corresponda a la licencia solicitada por Rocha Moya.