Congreso de Sinaloa aprueba solicitud de licencia de Rocha Moya

La decisión se tomó durante una sesión pública extraordinaria convocada este sábado tras la petición del gobernador de separarse temporalmente del cargo.

El Congreso de Sinaloa aprobó la licencia temporal por más de 30 días solicitada por el gobernador Rubén Rocha Moya, en un contexto marcado por investigaciones y acusaciones en su contra desde Estados Unidos. La decisión se tomó durante una sesión pública extraordinaria convocada este sábado 2 de mayo de 2026.

La sesión fue encabezada por el presidente de la Mesa Directiva, Rodolfo Valenzuela, quien citó a los legisladores para analizar la solicitud presentada por el mandatario estatal horas antes. Tras el debate, la petición fue avalada por los diputados.

¿Por qué solicitó licencia Rubén Rocha Moya?

La solicitud se presentó la noche del viernes 1 de mayo, cuando el gobernador anunció su decisión de separarse temporalmente del cargo. En su mensaje, afirmó que enfrenta las acusaciones con tranquilidad y sostuvo que son infundadas.

“Tengo la conciencia tranquila. Una vida de trabajo respalda mis palabras. Lo digo clara y contundentemente: son falsas y dolosas las acusaciones que se han vertido en mi contra”.

Rocha Moya aseguró que puede ver de frente a la ciudadanía y a su familia, al tiempo que reiteró que demostrará su inocencia ante las autoridades correspondientes.

¿Quién sustituirá a Rocha Moya?

Después de un receso, la Comisión de Puntos Constitucionales será el correspondiente para definir quién ocupará el cargo de gobernador interino del estado de Sinaloa.

Los posibles gobernadores interinos podrían ser Yeraldine Bonilla, Secretaria General de Gobierno de Sinaloa o el ex secretario de Agricultura, Julio Berdegué.

¿Qué dijo el gobernador sobre las investigaciones?

El gobernador señaló que su decisión responde a una convicción republicana y a la intención de facilitar el trabajo de la Fiscalía General de la República en las indagatorias.

“Solicité esta licencia para que se lleven a cabo las investigaciones con total libertad y transparencia”.

Además, reiteró que colaborará con las autoridades y confió en que los señalamientos en su contra serán aclarados en el marco legal.