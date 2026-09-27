Congreso de Oaxaca desaparece poderes en Juchitán

El Congreso de Oaxaca aprobó por 35 votos la desaparición de poderes en Juchitán, tras la detención del alcalde Miguel Sánchez Altamirano

El Congreso de Oaxaca aprobó la desaparición de poderes en el Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza, luego de la detención del presidente municipal Miguel Sánchez Altamirano, investigado por presuntos delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado. La medida fue solicitada por el gobernador Salomón Jara Cruz.

La decisión fue aprobada por unanimidad

La resolución fue avalada con 35 votos a favor y ninguno en contra durante una sesión extraordinaria que duró menos de 20 minutos. La desaparición del Ayuntamiento ocurrió pocos días después de la captura del alcalde.

Durante la sesión, la diputada de Movimiento Ciudadano Alejandra García Morlán expresó su preocupación por la situación de inseguridad que atraviesa el municipio y mencionó problemas como asesinatos, extorsiones, amenazas y cobro de piso.

Detienen al alcalde de Juchitán

Miguel Sánchez Altamirano fue detenido el 23 de septiembre junto con un hombre identificado como Alberto de la Paz López, alias “La Parca”. De acuerdo con autoridades federales, ambos enfrentan investigaciones por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que las investigaciones relacionan a los detenidos con una estructura criminal señalada por actividades como extorsión y cobro de piso, narcomenudeo, tráfico de personas y homicidio.

Las autoridades también investigan presuntos esquemas de protección que habrían permitido la operación de grupos delictivos en la región. La investigación continúa y no se descartan nuevas detenciones.

Tras su captura, Sánchez Altamirano fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, en el Estado de México, donde enfrenta el proceso por los delitos que se le atribuyen. La audiencia inicial está prevista mediante videoconferencia.

Operativo de seguridad en Juchitán

La detención se produjo en el contexto de un despliegue de seguridad implementado desde abril en Juchitán, uno de los principales municipios del Istmo de Tehuantepec.

Como parte de las acciones denominadas Plan Juchitán para la Paz, la Justicia y el Bienestar, las autoridades estatales reportaron en julio 219 detenciones, el aseguramiento de 35 armas de fuego y el decomiso de más de 3 mil 600 dosis de drogas.

En las investigaciones y operativos participan autoridades federales y estatales, entre ellas las secretarías de Marina, Defensa y Seguridad, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y corporaciones de Oaxaca.