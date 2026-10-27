Conflicto en Medio Oriente alerta por abasto energético en México

Entre las medidas planteadas por OXY Services se encuentra el aumento de inventarios estratégicos y operativos cerca de puertos y centros de consumo

La tensión en Medio Oriente y sus efectos sobre el transporte marítimo han puesto de relieve la necesidad de fortalecer la cadena de suministro energético de México, advirtió Raúl Villalobos, vocero de la empresa mexicana OXY Services.

El representante del sector privado planteó que el país debe ampliar sus inventarios de combustibles, diversificar las rutas y los proveedores, y reforzar la infraestructura de almacenamiento para enfrentar posibles interrupciones o aumentos en los costos internacionales.

Su llamado ocurre en un entorno de volatilidad para el mercado petrolero, ante el riesgo de ataques a instalaciones energéticas y las dificultades para el tránsito de buques por rutas estratégicas como el estrecho de Ormuz.

El riesgo también está en el transporte

Villalobos señaló que el impacto de un conflicto no se limita a la cotización del petróleo. Cuando una ruta se vuelve más costosa o requiere mayores tiempos de traslado, las presiones pueden extenderse a los mercados de combustibles y a las cadenas de distribución.

Aunque México no depende directamente del petróleo del Golfo Pérsico, forma parte de un mercado internacional en el que los cambios en los precios, los fletes y los seguros pueden influir en sus costos de abastecimiento.

El efecto sobre los precios que pagan los consumidores depende, además, de otros factores y no es automático.

El viernes 23 de octubre, el petróleo Brent cerró en 116.72 dólares por barril y la mezcla mexicana se ubicó en 106.97 dólares. El lunes 26, el Brent terminó en 110.23 dólares, en una jornada en la que los mercados siguieron atentos a las tensiones regionales y a los esfuerzos diplomáticos.

Proponen ampliar inventarios y diversificar rutas

Entre las medidas planteadas por OXY Services se encuentra el aumento de inventarios estratégicos y operativos cerca de puertos y centros de consumo.

La intención es contar con mayor capacidad de respuesta cuando se alteren las entregas o cambien las condiciones del comercio internacional.

La propuesta también incluye diversificar los lugares de origen y las rutas por las que llegan los energéticos, además de fortalecer las instalaciones portuarias y de almacenamiento.

Villalobos consideró que una mayor producción nacional de combustibles ayuda a reducir la exposición a los cambios externos. No obstante, señaló que México todavía requiere importaciones de gas natural y algunos productos petrolíferos, por lo que es necesario planear el abasto con previsión.

La dependencia del gas importado

La discusión sobre el suministro también comprende la dependencia mexicana del gas natural procedente de Estados Unidos, un factor distinto al conflicto en Medio Oriente.

A principios de octubre, el Centro Nacional de Control del Gas Natural informó que trabajos de mantenimiento en infraestructura de Texas redujeron temporalmente cerca de una quinta parte del volumen que ingresaba a los gasoductos bajo su administración. Cenagas aclaró que la restricción fue parcial y temporal, y que otras conexiones de importación continuaron operando.

Por ahora, el planteamiento de OXY Services se centra en prevenir afectaciones y mejorar la capacidad de respuesta del país; no se ha reportado un desabasto nacional de combustibles derivado del conflicto en Medio Oriente.