Confiscan su Navidad. Hallan whisky y droga en penal de Culiacán

Elementos del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Estatal Preventiva ingresaron a este centro de detención para inspeccionar dos módulos

Todo mundo tiene derecho a celebrar la Nochebuena y Navidad sin importar su condición, incluso en las prisiones se brindan facilidades a las personas privadas de su libertad, aunque muchas veces estos buscan aprovecharse de la situación.

Un caso fue el de varios presos al interior del Penal de Culiacán, a quienes se les decomisó su "Navidad", pues uniformados les encontraron diversos artículos prohibidos.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, elementos del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Estatal Preventiva ingresaron a este centro de detención para inspeccionar dos módulos.

Las autoridades aseguraron varias botellas de whisky, diversas dosis de hierba verde y seca con características de la marihuana, dinero en efectivo, teléfonos celulares con cargador, 23 tarjetas de recarga, un módem de internet, una pantalla y puntas artesanales utilizadas como armas blancas.

La dirección de la prisión señaló que el cateo se realizó sin incidentes y en apego a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad.

Por el momento, la Secretaría de Seguridad Pública no informó si comenzó una investigación en contra de funcionarios de la prisión por la entrada de estos objetos terminantemente prohibidos.