Confirman rabia en zorra gris capturada en Cancún; atacó a menor

La Secretaría de Salud de Quintana Roo pidió ayuda para localizar a personas que tuvieron contacto con una zorra gris en el estacionamiento de un supermercado

La Secretaría de Salud de Quintana Roo confirmó la presencia del virus de la rabia en una zorra gris capturada el sábado 3 de octubre en el estacionamiento de un supermercado sobre la avenida Kabah, en la Supermanzana 248 de Cancún.

Las autoridades buscan a personas y mascotas que hayan tenido contacto directo con el animal.

Entre los casos identificados está el de una niña de un año que sufrió un rasguño en un dedo el mismo día de la captura. La menor recibió atención médica y el esquema de vacunación antirrábica preventiva.

De acuerdo con la dependencia, se encuentra en buen estado de salud.

La SESA informó que, hasta el momento, no se han registrado casos de rabia en humanos en Quintana Roo.

El aviso para localizar a posibles personas expuestas se difundió el domingo 11 de octubre, después de que el animal fuera visto y capturado una semana antes.

La confirmación del diagnóstico se dio a conocer en un comunicado emitido durante la madrugada del lunes.

La demora entre el contacto con el ejemplar y el llamado público cobra relevancia por el riesgo de la enfermedad: la atención médica y la profilaxis posterior a una posible exposición deben iniciarse cuanto antes para prevenir el desarrollo de la rabia.

Tras el reporte, personal de la SESA y del Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas de Quintana Roo (IBANQROO) participó en la captura de la zorra, que fue trasladada al Centro de Control Animal, Asistencia y Zoonosis.

Para establecer el diagnóstico, el ejemplar fue sometido a eutanasia con fines diagnósticos. Las muestras de tejido nervioso se enviaron al Laboratorio Estatal de Salud Pública, donde los análisis confirmaron la presencia del virus de la rabia, perteneciente al género Lyssavirus y a la familia Rhabdoviridae.

Cambios de conducta pueden ser una señal

La rabia puede circular entre mamíferos silvestres, incluidos zorros, murciélagos y zorrillos, aunque la vacunación ha permitido mantener bajo control la transmisión urbana asociada principalmente con perros y gatos.

Entre las señales que pueden presentar los animales infectados están la pérdida del miedo habitual a las personas y el acercamiento inusual a zonas habitadas.

También pueden mostrar cambios de comportamiento, agresividad sin provocación, desorientación, falta de coordinación, parálisis y dificultad para tragar, acompañada de salivación excesiva.

Estas señales no confirman por sí solas que un animal tenga rabia, por lo que las autoridades recomiendan no acercarse ni intentar capturarlo o manipularlo.

¿Qué hacer si tuviste contacto con la zorra?

La Secretaría de Salud pidió a cualquier persona que haya tenido contacto físico directo con el ejemplar comunicarse al 911 o al 99 88 88 66 40, número disponible de lunes a viernes, de las 8:00 a las 16:00 horas.

También puede acudir a la unidad de salud pública más cercana para recibir orientación.

Si hubo una mordedura, un rasguño o contacto de saliva con una herida o mucosas, se recomienda lavar de inmediato la zona con abundante agua y jabón durante 15 minutos y buscar atención médica urgente.

El personal de salud determinará si es necesario aplicar la vacuna y otros tratamientos preventivos.

La rabia afecta el sistema nervioso y, una vez que aparecen los síntomas, es prácticamente mortal. Por ello, no se debe esperar a presentar molestias para solicitar atención después de una posible exposición.

Por su parte, las autoridades también exhortaron a la población a evitar el contacto con fauna silvestre y reportar de inmediato la presencia de animales de este tipo en zonas urbanas.