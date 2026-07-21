Confirman que mexicano muerto al huir del ICE tenía visa vigente

Juan Jairo Coronilla estaba de vacaciones en EUA y tenía programado su regreso a México, mientras autoridades aún no confirman oficialmente su identidad

El mexicano Juan Jairo Coronilla Durán, quien murió el pasado 14 de julio tras ser atropellado por un camión mientras huía de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Florida, se encontraba de vacaciones en Estados Unidos con una visa de turista vigente.

De acuerdo con el colectivo Árbol, organización que brinda apoyo a trabajadores agrícolas, el hombre, de 28 años y originario de Guanajuato, había llegado al país tres semanas antes y llevaba apenas dos días en Florida cuando ocurrió el incidente.

Además, tenía previsto regresar a México el sábado pasado y ya contaba con un boleto de avión.

"Tenía previsto regresar el sábado pasado. Ya había comprado un boleto de avión", señaló Jeffers, representante del Colectivo Árbol, quien también indicó que la organización ha acompañado a la esposa de la víctima, Jessica Alamilla.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han confirmado oficialmente la identidad del fallecido.

El Departamento de Seguridad Nacional de EUA no ha dado a conocer nuevos detalles sobre el caso desde que ocurrió el incidente.

Muerte se suma a otros casos recientes

La muerte de Coronilla Durán se suma a otros dos fallecimientos registrados en la última semana tras encuentros con agentes migratorios: el del mexicano Lorenzo Salgado Araujo, abatido en Houston el 7 de julio, y el del colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero, ocurrido el 13 de julio en Maine.

Los casos se presentan en medio de la política de deportaciones impulsada por la Administración de Donald Trump, bajo la cual agentes federales han realizado operativos contra personas migrantes, incluso algunas con documentación o permisos de estancia en Estados Unidos.