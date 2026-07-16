Confirman primer caso de gusano barrenador en ganado de Chihuahua

La Secretaría de Desarrollo Rural de Chihuahua informó que el caso fue detectado tras el reporte de un productor y activó un saneamiento en el rancho afectado

La confirmación del primer caso de gusano barrenador del ganado en Chihuahua encendió este miércoles las alertas por la expansión de la plaga hacia una de las principales regiones exportadoras de reses de México, mientras el sector privado calcula pérdidas superiores a 2.000 millones de dólares.

La Secretaría de Desarrollo Rural de Chihuahua informó que el caso fue detectado tras el reporte de un productor y activó un saneamiento en el rancho afectado, una zona focal de 20 kilómetros y otra perifocal de 40, con inspecciones, trampas, tratamientos y revisión de predios vecinos.

El Gobierno estatal indicó que cubrirá, junto con la federación, los tratamientos, y ordenó que todo ganado que entre o salga de la entidad porte certificado de aplicación de ivermectina, además de inspección física cuando los animales sean destinados al sacrificio.

La autoridad local advirtió que las corrientes de viento y las tormentas pueden trasladar la mosca a grandes distancias, por lo que pidió revisar heridas, curarlas y notificar de inmediato cualquier lesión con larvas.

Chihuahua había reforzado puntos de inspección, binomios caninos y brigadas de capacitación ganadera, mientras que el regualdor Senasica mantiene vigilancia epidemiológica, control de movilización, atención de reportes y liberación de insectos estériles.

El subsecretario de Agricultura, Leonel Cota, aseguró en el Consejo Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimntaria que la plaga se ha extendido a la mayoría de las entidades y destacó la planta inaugurada en Chiapas, que podrá producir hasta 180 millones de moscas estériles por semana, además de los ejemplares recibidos desde Panamá.

Jorge Esteve Recolons, presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), sostuvo que contener el insecto en la barrera del Darién habría costado unos 100 millones de dólares, frente a más de 2.000 millones acumulados en pérdidas anuales a la fecha.

“Prevenir cuesta uno, remediar cuesta 10 y una falla catastrófica cuesta 100”, afirmó Esteve, quien vinculó la emergencia con daños a la producción, empleos rurales y exportaciones, afectadas también por la suspensión estadounidense al comercio de ganado vivo a través de la frontera sur.

El dirigente criticó esa medida al considerar que no responde a una regionalización basada en ciencia, pues la mosca puede desplazarse por el viento o mediante animales silvestres.

Estados Unidos mantiene cerrados sus puertos fronterizos para el ganado mexicano por el riesgo sanitario desde noviembre de 2024.

Esteve reclamó reglas comunes entre ambos países y reconoció que Senasica logró ralentizar la propagación, aunque advirtió de que México no dispone todavía de suficientes “municiones” biológicas para erradicarla.

También alertó sobre nuevas enfermedades favorecidas por el cambio climático, la deforestación, la pérdida de biodiversidad y la resistencia antimicrobiana, y citó como riesgos la influenza aviar y la peste porcina africana presente en República Dominicana.

Ante costos que calificó de insostenibles, propuso que la iniciativa privada cubra parte del gasto sanitario, junto con el Gobierno, para fortalecer la prevención, el monitoreo y la respuesta ante futuras plagas.