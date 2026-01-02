Confirman primer caso de gusano barrenador en Edomex

Tras la confirmación, autoridades estatales y federales activaron un esquema de vigilancia epidemiológica reforzada en la región sur mexiquense

Autoridades sanitarias confirmaron el primer caso de gusano barrenador en el Estado de México, luego de detectar una infestación larvaria en una cabra ubicada en el municipio de Tlatlaya, en la región sur de la entidad. El hallazgo activó una alerta sanitaria preventiva y el reforzamiento de la vigilancia en unidades de producción pecuaria del centro del país.

La Secretaría del Campo del Estado de México informó que la llamada “gusanera” fue localizada en una herida que no recibió atención oportuna, condición que favoreció el desarrollo de la larva. El caso fue corroborado por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y la Comisión México–Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA).

¿Qué acciones se activaron tras la detección del caso?

Tras la confirmación, autoridades estatales y federales activaron un esquema de vigilancia epidemiológica reforzada en la región sur. Como parte de las medidas, se realiza una búsqueda activa de casos sospechosos en coordinación con organizaciones ganaderas y personal técnico especializado.

El Gobierno estatal adelantó que en los próximos días se llevará a cabo una reunión con alcaldes y productores pecuarios de la zona, con el objetivo de fortalecer la estrategia de atención, difusión y detección temprana, además de capacitar sobre prácticas básicas de manejo sanitario.

Medidas preventivas recomendadas a productores

Las autoridades insistieron en la revisión diaria del ganado, así como en el lavado y desinfección inmediata de heridas, el uso de polvos curativos y preventivos y el reporte oportuno de cualquier lesión sospechosa.

Senasica reiteró el llamado a los productores a cortar el ciclo de la plaga bajo el lema “Sin heridas no hay gusaneras”, subrayando que la atención temprana de lesiones es clave para evitar la propagación del gusano barrenador.

Panorama nacional del gusano barrenador

Hasta el momento, en México se contabilizan más de 410 casos activos de gusano barrenador en ganado bovino. El sur del país concentra la mayor afectación, con entidades como Oaxaca, que registra al menos 168 casos.

De manera reciente, también se confirmó un caso en el estado de Tamaulipas, en la frontera con EUA, lo que evidencia que la plaga se ha extendido del sur hacia el norte del territorio nacional, pese a que las autoridades federales aseguran que los casos han sido atendidos de forma oportuna.

Gusano barrenador obliga a medidas internacionales y afecta económicamente

Desde noviembre de 2024, EUA anunció la suspensión inmediata de importaciones de ganado vivo procedente de México, ante el riesgo sanitario que representa el gusano barrenador. La decisión fue calificada por autoridades mexicanas como unilateral.

Productores del sector estiman que esta medida ha generado pérdidas superiores a 800 millones de dólares en poco más de un año. Las importaciones de ganado mexicano representan históricamente más de un millón de cabezas anuales, alrededor del 60 % del ganado vivo importado por EUA y cerca del 3 % de su cabaña nacional.

Riesgos sanitarios y alcance de la plaga

El gusano barrenador afecta principalmente al ganado bovino, aunque también puede infestar especies domésticas, silvestres e incluso a humanos. Por ello, el pasado 3 de diciembre, el Gobierno de México anunció la ampliación de medidas sanitarias para contener la plaga y evitar su expansión.

Las autoridades mantienen la alerta en fase preventiva en el Estado de México y reiteraron que la detección temprana y el manejo sanitario básico son determinantes para evitar nuevos brotes en la región.