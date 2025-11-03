Confirman muerte de presunto homicida de alcalde de Uruapan

Un funcionario local también resultó herido por este ataque armado, pero autoridades aseguraron que ya fue reportado fuera de peligro

La Fiscalía General del Estado de Michoacán confirmó que uno de los presuntos homicidas del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue abatido durante el ataque registrado el pasado sábado por la noche.

A través de redes sociales, el fiscal Carlos Torres Puña detalló los hechos ocurridos en la agresión armada donde el servidor público resultó herido de graveadad.

Se informó que durante el ataque registrado alrededor de las 20:10 horas, uno de los presuntos responsables fue abatido y su arma asegurada, pero continúa sin ser identificado.

La Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación para esclarecer el lamentable homicidio de Carlos Manzo. pic.twitter.com/eteSbSGs0d — Carlos Torres Piña (@CarlosTorres4T) November 2, 2025

El presidente municipal fue herido de gravedad, pero perdió la vida en el hospital Fray Fran de San Miguel aproximadamente a las 20:50 minutos.

Además, informó que el regidor Víctor Hugo también resultó herido por el ataque, quien se encuentra fuera de peligro.

El fiscal aseguró que se trabajara para esclarecer los hechos con el fin de deslindar responsabilidades.