Confirman identidad de joven hallado sin vida en Culiacán

Pruebas de ADN confirmaron la identidad de Julio César, desaparecido desde el 20 de julio; la Fiscalía mantiene abierta la investigación

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa confirmó mediante pruebas de ADN la identidad de Julio César "N", de 21 años, quien había sido reportado como desaparecido desde el pasado 20 de julio y cuyo cuerpo fue localizado días después en la capital sinaloense.

Tras concluir los estudios genéticos, las autoridades entregaron los restos del joven a sus familiares, mientras continúan las investigaciones para esclarecer el homicidio e identificar a los responsables.

Desapareció al salir de su trabajo

De acuerdo con la información oficial, Julio César fue visto por última vez alrededor de las 21:10 horas del 20 de julio, cuando salió de su centro de trabajo ubicado en la colonia Chapultepec, en Culiacán.

Al perder contacto con él, sus familiares iniciaron su búsqueda y solicitaron el apoyo de las autoridades. La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas emitió una ficha con sus datos y fotografía, la cual fue difundida ampliamente a través de redes sociales.

El cuerpo fue localizado días después

El 24 de julio, autoridades localizaron un cuerpo sin vida envuelto y en avanzado estado de descomposición a un costado del puente Benito Juárez.

Debido a las condiciones en que fue encontrado, no fue posible establecer su identidad de manera inmediata, por lo que especialistas realizaron pruebas de genética forense que finalmente confirmaron que correspondía al joven reportado como desaparecido.

Fiscalía mantiene abierta la investigación

Con la identificación oficial concluyó la búsqueda emprendida por la familia; sin embargo, la Fiscalía General del Estado continuará con las indagatorias para determinar cómo ocurrieron los hechos, establecer el móvil del crimen y ubicar a los responsables.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han revelado alguna línea de investigación relacionada con el caso.

Familiares expresan mensajes de despedida

La confirmación de la identidad provocó numerosas reacciones en redes sociales, donde durante casi dos semanas familiares, amigos y ciudadanos compartieron publicaciones para apoyar en su localización.

Tras conocerse el resultado de las pruebas periciales, personas cercanas recordaron a Julio César como un joven trabajador y expresaron mensajes de solidaridad y despedida para su familia.