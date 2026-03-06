Confirman fallecimiento de estudiante Karol Toledo de la UAEM

Peritos localizaron el cuerpo de una mujer en el municipio de Coatetelco, en una zona cercana a la carretera Coatetelco–Miacatlán.

La comunidad universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) confirmó el fallecimiento de la estudiante Karol Toledo Gómez, quien había sido reportada como desaparecida días atrás en el municipio de Mazatepec, en el estado de Morelos.

La noticia fue difundida por la propia institución educativa a través de un mensaje de condolencias dirigido a familiares, amigos y compañeros de la joven, lo que generó consternación entre estudiantes y docentes.

Hallan cuerpo durante operativo de búsqueda

Tras el reporte de desaparición, la Fiscalía General del Estado de Morelos activó los protocolos correspondientes para localizar a la joven, quien tenía 18 años y estudiaba en la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec.

Como parte de las labores de investigación y rastreo, autoridades realizaron recorridos en distintos puntos de la región sur del estado.

Durante estos operativos, peritos localizaron el cuerpo de una mujer en el municipio de Coatetelco, en una zona cercana a la carretera Coatetelco–Miacatlán.

Posteriormente, tras la realización de estudios periciales y la identificación oficial, las autoridades confirmaron que los restos correspondían a Karol Toledo Gómez.

Universidad lamenta la muerte de la estudiante

La UAEM expresó su pesar por el fallecimiento de la estudiante mediante un mensaje institucional en el que manifestó solidaridad con su familia y con la comunidad universitaria.

La institución destacó que la muerte de la joven representa una pérdida que impacta profundamente a estudiantes, docentes y personal académico, por lo que reiteró su llamado a que las autoridades esclarezcan los hechos.

Además, la universidad subrayó la importancia de que se realicen investigaciones exhaustivas para determinar las circunstancias que rodearon el caso y garantizar el acceso a la justicia.

"La Universidad Autonóma del Estado de Morelos lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra estudiante Karol Toledo Gómez".

"A su madre,padre,familiares,amigas,amigos y compañeros, les expresamos nuestras mas sentidas condolencias y nuestra solidaridad en este momento de inmenso dolor".

Exigen justicia y mayor seguridad

El caso generó reacciones entre estudiantes y colectivos universitarios, quienes han manifestado su preocupación por la seguridad de la comunidad estudiantil en la región.

Durante los días en que Karol fue reportada como desaparecida, compañeros y ciudadanos realizaron movilizaciones y llamados públicos para exigir su localización.

Tras confirmarse su fallecimiento, distintas voces dentro de la comunidad universitaria reiteraron la exigencia de esclarecer el caso y reforzar las medidas de seguridad para proteger a las y los estudiantes.

Hasta el momento, las autoridades estatales mantienen abierta la investigación con el objetivo de determinar las causas de la muerte y deslindar responsabilidades.