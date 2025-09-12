Confirman fallecimiento de Alicia Matías Teodoro; suman 9 muertos

Con su fallecimiento y de acuerdo con el último corte difundido por las autoridades de la CDMX, se elevó a nueve la cifra de personas que perdieron la vida

Un par de horas después que se confirmó el fallecimiento de la joven Ana Daniela Barragán, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México confirmó el deceso de la señora Alicia Matías Teodoro.

El caso de la mujer se volvió tendencia en redes sociales, luego de que se diera a conocer que usó su cuerpo para proteger a su nieta de las llamas, lo que le provocó quemaduras en el 98% de su cuerpo.

Pese a lo complicada que sería su recuperación debido a las quemaduras de tercer grado, sus familiares mantuvieron la esperanza hasta el último momento, sin embargo, las heridas fueron realmente graves.

Al corte de las 23:10 horas, informamos acerca de el incidente en #Iztapalapa:



- 22 personas dadas de alta

- 9 personas fallecidas

-55 personas siendo atendidas



Seguiremos brindando atención y actualizando la información conforme avance la situación. pic.twitter.com/ld0o63ektE — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) September 12, 2025

Con su fallecimiento y de acuerdo con el último corte informativo difundido por las autoridades de la CDMX, se elevó a nueve la cifra de personas que perdieron la vida a causa de la explosión de la pipa de gas en la alcaldía Iztapalapa.

Además, 22 personas ya fueron dadas de alta y 55 más todavía se encuentran hospitalizadas.

La alcaldía Iztapalapa inició una colecta de diversos insumos médicos, esto debido a la cantidad de personas que han tenido que atender relacionadas con este caso que conmocionó al país.