Confirman extradición de esposa de Genaro García Luna

La petición de extradición fue formulada por la Fiscalía General de la República y gestionada formalmente mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores

El Gobierno de México solicitó formalmente a Estados Unidos la detención provisional con fines de extradición de Linda Cristina Pereyra Gálvez, esposa del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

La noticia fue confirmada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante su conferencia matutina efectuada en Guadalupe, Zacatecas.

Cuestionada sobre los avances en las investigaciones contra la pareja del exfuncionario —quien cumple condena en territorio estadounidense por narcotráfico, delincuencia organizada y falsedad de declaraciones—, la mandataria federal puntualizó que el caso no es nuevo.

“Es una investigación que viene desde hace tiempo de la Fiscalía General de la República”, señaló.

La petición de extradición fue formulada por la Fiscalía General de la República (FGR) y gestionada formalmente mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

En este momento, el trámite se encuentra bajo análisis de las autoridades del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

¿De qué acusan a Linda Pereyra?

La FGR requiere a Pereyra Gálvez en cumplimiento de una orden de aprehensión librada por un juez mexicano desde 2023. Los delitos que se le imputan son:

Delincuencia organizada

Operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero)

Peculado

De acuerdo con las indagatorias de la representación social, Linda Pereyra habría operado como una pieza clave dentro de una red de corrupción encabezada por el propio García Luna.

A dicha estructura se le atribuye la obtención irregular de 10 contratos destinados al equipamiento de penales federales, lo que generó un daño patrimonial al erario mexicano superior a los $5,000 millones de pesos.