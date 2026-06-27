Confirman detención de 'Güero Pink', líder criminal en Sinaloa

El Registro Nacional de Detenciones detalló que, en ese momento, eran trasladados hacia instalaciones corporativas correspondientes

Ante los despliegues realizados durante la tarde de este jueves, el Gabinete de Seguridad confirmó la captura de Misael "N", alias "Güero Pink", identificado como jefe regional de una célula delictiva con presencia en el sur de Sinaloa.

En Escuinapa, Sinaloa, elementos de @Defensamx1, @GN_MEXICO_ y @sspsinaloa1 detuvieron a Misael “N”, alias “Güero Pink”, identificado como jefe regional de una célula delictiva con presencia en el sur del estado y relacionado en investigaciones por secuestros y homicidios… pic.twitter.com/qCCexZ1qYs — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) June 26, 2026

Autoridades federales también dieron a conocer que en este operativo fue aprehendido Hilario “N”, exdirector de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Escuinapa.

Los hechos ocurrieron en el municipio de Escuinapa, donde elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad Pública del Estado detectaron a varias personas que llevaban a cabo actividades sospechosas.

Ante esto, se desplegó un operativo que permitió su detención, en la cual también se aseguraron armas largas, cargadores, cartuchos, equipo táctico y droga.

Previamente, se dio a conocer la captura de este hombre tras una serie de bloqueos registrados durante la jornada.

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El Registro Nacional de Detenciones confirmó su captura, por lo que se detalló que, en ese momento, era trasladado hacia instalaciones corporativas correspondientes.

¿Cuáles son las posibles acusaciones contra Hilario Javier "N", exdirector de Seguridad Pública de Escuinapa?

Hilario Javier "N" fue detenido junto a este líder delincuencial, lo que generó un fuerte impacto en la sociedad de Sinaloa.

En octubre de 2025 fue relevado como director en medio del contexto de violencia que atravesaba Escuinapa, municipio afectado por la disputa entre grupos del crimen organizado. Tras su salida, regresó a la Policía Estatal Preventiva.

Medios locales detallaron que presuntamente fungía como escolta de "El Güero Pink". Sin embargo, hasta el momento las autoridades federales siguen sin confirmar dicha acusación ni han detallado los delitos que se le imputan.