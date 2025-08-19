Confirman caso de rabia humana por zorrillo en Zacatecas

La Secretaría de Salud de Zacatecas dio a conocer un caso de rabia humana, en una joven de 17 años tras una agresión por zorrillo

La Secretaría de Salud de Zacatecas dio a conocer un caso de rabia humana, en una joven de 17 años, originaria y residente de Mezquital del Oro, Zacatecas.

En un comunicado, las autoridades sanitarias informaron que la paciente acudió el día 13 de agosto de 2025 al Hospital Rural No. 82 de Vicente Guerrero, Durango, tras una agresión por zorrillo y posteriormente trasladada el mismo día al IMSS Régimen Ordinario en Zacatecas, donde recibió la atención médica.

En todo momento se ha mantenido comunicación directa con los familiares para informarles sobre el estado de salud de la paciente, los procedimientos a realizar y se obtuvo el consentimiento informado de los padres. Así mismo, se garantizó que la paciente contara en todo momento con el soporte clínico necesario para mantener su confort.

Con fecha del 15 de agosto de 2025, se notificó a los familiares, al personal médico tratante y a las autoridades competentes la confirmación del diagnóstico de rabia, procediendo de inmediato a la activación de protocolos de investigación epidemiológica, trazabilidad del caso y acciones de control. Entre estos protocolos se incluyen actividades de vacunación.

Entre las medidas implementadas se la investigación a familiares y contactos para determinar la necesidad de profilaxis postexposición, así como la visita a las comunidades relacionadas con la agresión, la atención y la movilidad de la paciente. Estas acciones permitirán elaborar una cronología detallada de los hechos, prevenir nuevos casos y realizar la búsqueda activa e intencionada de casos sospechosos, garantizando su seguimiento y atención.

Es el primer caso en la entidad en los recientes 40 años.