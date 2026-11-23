El secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala, confirmó el parentesco este domingo y anunció coordinación con las autoridades federales

El Gobierno de Puebla confirmó que uno de los dos hombres asesinados en Lomas de Angelópolis III era familiar de Rafael Caro Quintero. El ataque, ocurrido la tarde del sábado 21 de noviembre en el municipio de Santa Clara Ocoyucan, también dejó sin vida a su escolta, un militar retirado, y abrió una investigación sobre las circunstancias de la agresión en la zona residencial.

El secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala, confirmó el parentesco este domingo y anunció coordinación con las autoridades federales. Hasta el corte de la información disponible, no se habían informado detenciones ni un móvil establecido.

Gobernación confirma parentesco de una de las víctimas

La Fiscalía General del Estado identificó públicamente a los fallecidos como Juan Pablo “N” y Paulino “N”, ambos originarios de Sinaloa. El primero ha sido identificado de manera preliminar como Juan Pablo Quintero Navidad.

“El personaje más reconocido fue un familiar de Caro Quintero. Junto con él, cayó el escolta, un militar retirado”, declaró Aguilar Pala.

Aunque las primeras versiones señalaron a Juan Pablo como sobrino del fundador del extinto Cártel de Guadalajara, la declaración del funcionario confirmó la relación familiar sin precisar el grado de parentesco.

Ataque moviliza a policías y paramédicos en Parque Michoacán

La agresión ocurrió en las inmediaciones del clúster Parque Michoacán, cerca del cruce del bulevar de los Lagos y el bulevar Morelia, dentro de Lomas de Angelópolis III.

Policías municipales de Santa Clara Ocoyucan acudieron después de recibir una alerta por detonaciones de arma de fuego. En el sitio encontraron a dos hombres lesionados y solicitaron apoyo de los servicios de emergencia, cuyos paramédicos confirmaron que ambos habían fallecido.

El perímetro fue acordonado para permitir la intervención de agentes ministeriales y peritos. Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para las necropsias y los procedimientos de identificación correspondientes.

Revisarán las condiciones de acceso al conjunto residencial

Al ser cuestionado sobre cómo los agresores pudieron ingresar a una zona privada con vigilancia, Aguilar Pala señaló que deberán revisarse las condiciones en que ocurrió el ataque. No se ha presentado una explicación oficial sobre el acceso o la salida de los responsables.

El funcionario indicó que se mantiene vigilancia en el lugar para facilitar las diligencias y reiteró que el gobierno estatal colaborará con las instancias federales.

La Fiscalía continúa con la recolección y el análisis de indicios para reconstruir la agresión. La confirmación del parentesco de una de las víctimas no esclarece, por sí misma, el motivo del doble homicidio ni la identidad de quienes lo cometieron.