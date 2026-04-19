Confirman asesinato de ambientalista Lázaro Mendoza en Michoacán

La Fiscalía de Michoacán confirmó el asesinato del ambientalista Lázaro Mendoza, desaparecido el 14 de abril en Salvador Escalante

La Fiscalía General del Estado confirmó el asesinato del ambientalista Lázaro Mendoza, originario de la comunidad de Paramuén, en el municipio de Salvador Escalante, tras corroborar que los restos calcinados localizados en la localidad de Cungo corresponden a él.

El fiscal general, Carlos Torres Piña, informó que la identificación se realizó mediante pruebas de ADN con un resultado positivo al 100 por ciento, mismo que fue notificado a la familia este sábado.

“Ayer se les había otorgado un avance del 80% de la veracidad de la información, pero hace unos minutos confirmamos que el resultado es positivo al 100%”, señaló el funcionario, quien agregó que el cuerpo sería entregado a sus familiares.

🟠📢 Informamos que LAZARO MENDOZA RAMIREZ ha sido #localizado. Gracias por tu apoyo. #FGEMich @botDesaparecidx pic.twitter.com/IkHYdCIyqB — Fiscalía General de Michoacán (@FiscaliaMich) April 18, 2026

Desaparición y hallazgo

Lázaro Mendoza fue visto por última vez el martes 14 de abril, cuando salió a trabajar en una huerta.

A partir de las 15:00 horas, su familia perdió contacto con él, lo que derivó en su reporte como desaparecido.

Días después, sus restos fueron localizados dentro de un vehículo calcinado en las inmediaciones del predio donde laboraba.

Durante las investigaciones, las autoridades encontraron algunas pertenencias personales, como una gorra, así como indicios relevantes, entre ellos residuos hemáticos y casquillos percutidos, elementos que forman parte de la carpeta de investigación.

Tras su desaparición, habitantes de Paramuén organizaron brigadas de búsqueda y realizaron un bloqueo carretero el viernes en la autopista Siglo XXI, a la altura de la caseta de Zirahuén, para exigir su localización.

Refuerzan seguridad en la región

En respuesta a la creciente violencia, el fiscal Carlos Torres Piña informó que se realizan gestiones para instalar una base de operaciones interinstitucionales entre Villa Madero y Etúcuaro, considerada una de las zonas con mayor incidencia de agresiones.