Confirma TEPJF obligación de postular al menos 9 mujeres en 2027

El tribunal avaló que cada partido defina su método de selección, pero exigió criterios objetivos para garantizar la paridad y competitividad electoral

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó los criterios del Instituto Nacional Electoral (INE) para garantizar que los partidos políticos postulen al menos nueve mujeres entre las 17 candidaturas a gubernaturas que estarán en disputa en 2027.

Los magistrados también avalaron el procedimiento para supervisar el cumplimiento de la paridad de género y verificar las condiciones de competitividad en cada entidad.

El acuerdo establece que los partidos deberán especificar en sus convocatorias los mecanismos para seleccionar a sus aspirantes y garantizar que ningún género sea postulado exclusivamente en estados con menores posibilidades de triunfo.

Cada fuerza política podrá definir su propia metodología, siempre que sea objetiva y verificable, además de estar sujeta a la revisión y posibles correcciones del INE. A propuesta del magistrado Felipe de la Mata, el tribunal determinó que no es necesario establecer un método único a nivel nacional.

En otro asunto, el TEPJF revisó las reglas para utilizar imágenes de niñas, niños y adolescentes generadas con inteligencia artificial en propaganda política. Movimiento Ciudadano impugnó la prohibición absoluta de simular la presencia de menores en estos materiales.

A propuesta del magistrado Reyes Rodríguez, la Sala Superior consideró innecesario establecer revisiones previas adicionales, al estimar que podrían representar una restricción a la libertad de expresión política y al uso de nuevas tecnologías.

Los magistrados también consideraron desproporcionada la prohibición absoluta, debido a que los lineamientos actuales contemplan medidas para proteger los derechos de los menores.

Por ello, se mantienen las salvaguardas vigentes, incluida la etiqueta de transparencia digital para identificar contenidos elaborados con inteligencia artificial. Además, el tribunal confirmó el calendario de trabajo de la comisión encargada de verificar las candidaturas, impugnado por el PAN y el PRI.