Confirma México reanudación de exportación de ganado a EUA

El reinicio será gradual a partir de las últimas semanas de agosto por Sonora, tras acuerdos sanitarios entre ambos países para contener el gusano barrenador

El gobierno Federal informó que Estados Unidos reanudará de manera gradual la importación de ganado mexicano a partir de las últimas semanas de agosto, luego de que ambos países fortalecieran la coordinación para contener la plaga del gusano barrenador.

El anuncio fue realizado por la presidenta Claudia Sheinbaum mediante sus redes sociales, en donde dio a conocer que recibió una comunicación oficial de la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, en la que se confirma la decisión del gobierno estadounidense de reabrir el comercio de ganado procedente de México.

La mandataria señaló que instruyó a las dependencias federales a acelerar los trabajos de coordinación con las autoridades estadounidenses para que el reinicio de las exportaciones se realice en el menor tiempo posible.

Sheinbaum también destacó el trabajo realizado por las y los ganaderos mexicanos para contener la plaga en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA).

Asimismo, reconoció la labor del titular de Agricultura, Julio Berdegué, y de la directora en la dependencia, Columba López, por las gestiones realizadas durante el proceso de negociación.

Me da mucho gusto informar al pueblo de México y especialmente a las y los ganaderos de nuestro país, que hoy recibí una carta de la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, en la que me informa la decisión de su gobierno de reanudar la exportación de ganado… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 25, 2026 Agua Prieta será el primer punto de exportación De acuerdo con la información difundida por presidencia, la reanudación del comercio iniciará por el cruce de Agua Prieta, Sonora, durante las últimas semanas de agosto. Posteriormente, se incorporarán otros dos puntos de exportación ubicados en el estado de Chihuahua, conforme avance la implementación de los protocolos sanitarios acordados entre ambos gobiernos. La reapertura representa un paso importante para el sector pecuario nacional, luego de las restricciones impuestas por la presencia del gusano barrenador.