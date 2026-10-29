Confirma Lula visita a México para reunirse con Sheinbaum

Roberto Velasco anunció el encuentro con Claudia Sheinbaum, donde buscarán fortalecer la cooperación comercial y analizan una alianza entre Pemex y Petrobras

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, visitará México próximamente, luego de confirmar personalmente el encuentro a la presidenta Claudia Sheinbaum, informó el canciller Roberto Velasco.

La confirmación se produjo tras la conversación telefónica que sostuvieron ambos mandatarios después de la victoria electoral de Lula, ocasión en la que acordaron reunirse para abordar temas de interés común.

Velasco señaló que el gobierno mexicano celebra el resultado de los comicios en Brasil y destacó que ambas naciones impulsan proyectos conjuntos en los ámbitos comercial y multilateral para fortalecer su cooperación en América Latina.

Entre las iniciativas en análisis figura una alianza estratégica entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y Petrobras, proyecto que, según el canciller, se desarrolla dentro de los límites que establecen las leyes y la Constitución mexicana.