Alumnos de preescolar, primaria y secundaria no tendrán clases el viernes 27 de noviembre por el Consejo Técnico Escolar; regresarán el lunes 30

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó la suspensión de clases para este viernes 27 de noviembre, fecha en la que se realizará la tercera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE), por lo que estudiantes de educación básica tendrán un fin de semana largo antes de las vacaciones de invierno.

De acuerdo con el calendario escolar 2026-2027, la suspensión aplicará para alumnos de preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

De esta manera, niñas, niños y adolescentes disfrutarán de tres días consecutivos de descanso, del viernes 27 al domingo 29 de noviembre, y deberán regresar a las aulas el lunes 30.

¿Por qué no habrá clases el viernes 27 de noviembre?

La suspensión de actividades escolares se debe a la realización del Consejo Técnico Escolar, una jornada de trabajo en la que participan docentes y directivos para analizar los avances académicos, identificar necesidades de los estudiantes y establecer estrategias para mejorar los procesos de enseñanza.

Estas reuniones se llevan a cabo de manera periódica, generalmente el último viernes de cada mes, por lo que los alumnos no deben acudir a los planteles durante esa jornada, aunque el personal educativo sí participa en las actividades programadas.

¿Cuándo regresan los estudiantes a clases?

Después del puente, las actividades escolares se reanudarán el lunes 30 de noviembre, por lo que los estudiantes todavía tendrán varias semanas de clases antes del periodo vacacional de diciembre.

El calendario de la SEP establece que el viernes 18 de diciembre será el último día de actividades escolares de 2026, mientras que las vacaciones de invierno comenzarán oficialmente el lunes 21 de diciembre.

¿Cuándo terminan las vacaciones de diciembre?

El periodo vacacional está contemplado del 21 de diciembre de 2026 al martes 5 de enero de 2027. Sin embargo, el regreso a las aulas no será inmediato, debido a que el miércoles 6 de enero está considerado como día de suspensión de labores docentes.

Por esta razón, los estudiantes de educación básica volverán a clases el jueves 7 de enero de 2027, de acuerdo con el calendario escolar del ciclo 2026-2027.

Este puente del 27 de noviembre será el último descanso programado por Consejo Técnico Escolar durante 2026, antes de las vacaciones de invierno.